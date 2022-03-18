嘉義市零確診破功！相隔7個月 再傳1人染疫 13:482022/03/18 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 零確診破功！嘉義市相隔7個多月 再傳1人染疫。圖為去年民眾到擴大篩檢站採檢。（資料照／廖素慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市從去年7月底0確診以來，今天傳出1例確診案例，嘉義市政府得到消息後立即展開疫調及相關作業，市長黃敏惠預計今天下午開記者會說明，據了解嘉義縣也有相關接觸者，詳細情況待說明。 江蘇常州1家長未戴口罩接小孩放學 釀30多人確診 日駐台機構民調公布 台人最喜歡國家前三名出爐 #新冠肺炎 #台灣 #嘉市 #確診 #嘉義市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今日最健康》從打呼到猝逝只要幾分鐘！一表看「睡死」風險 10:312022/03/18 健康 2022誰來做老大》嘉義市議員 戴寧官司纏身 新人搶攻灘頭 04:102022/03/18 政治要聞 《汽車股》車電集結打國際盃 中華車喊後發先至 13:582022/03/18 財經 台灣富時指數季度調整 開發金重返台灣50指數成分股 04:102022/03/18 證券．權證 科學家新視野－加速新冠藥物台灣在地研發 考驗公部門整合能力 04:102022/03/18 專題周報 女大生韓國確診 隔離爽住海景房 附7菜1湯 13:442022/03/18 生活 321國際森林日 台灣房屋3千樹苗分送民眾 12:132022/03/18 財經 嘉義確診男突破性感染 自行就醫確診 Ct值驚人 13:502022/03/18 生活 央行意外升1碼 瑞銀預期今年還有2次升息 13:142022/03/18 財經 《半導體》台ICT產業下一塊藍海 義隆董座點名「它」 12:282022/03/18 財經 保瑞攜澳美 藥進陸港澳 04:102022/03/18 證券．權證 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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