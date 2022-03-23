俄烏戰爭增添高通膨風險，全球經濟情勢也丕變。國泰與台大產學團隊23曰公布最新「台灣經濟氣候金融情勢」預測，國泰台大產學合作團隊徐之強教授指出，由於全球通膨上升、俄烏戰出影響到美國經濟、歐洲與大陸經濟下行風險增、全球貨幣政策緊縮等因素下，團隊預測，2022年台灣經濟成長率預估值從3.9％下調至3.7％，研判全年成長率有80％的機率落在2.8％至4.8％之間。

徐之強指出，疫情趨緩與高通膨影響多空互抵，2022年4至6月台灣經濟氣候有40％以上機率，落在象徵景氣穩定之「朗」的狀態。

徐之強指出，受累於俄烏衝突與通膨擔憂，金融市場波動加劇，主要地區金融情勢指數同步陷入緊縮。團隊研判：台灣央行於3月啟動升息1碼後，後續將跟隨Fed等主要央行緊縮抗通膨趨勢，然調幅將視國內景氣與通膨變化調整；第二季台灣金融情勢指數預期逐步往「穩定」區間變動。

徐之強分析，台灣央行於3月啟動升息1碼，主要考量因素包括：一、國內物價年增率因輸入性通膨將持續居高；二、產業復甦不一致緩和；三、勞動市場回溫至疫情前；四、美、英央行升息且歐洲央行宣佈結束購債。因此團隊研判，台灣央行啟動升息循環，後續將跟隨Fed等主要央行緊縮抗通膨趨勢，然調幅將視國內景氣與通膨變化調整。

展望第二季，團隊評估，投資人將衡量疫情趨緩、高通膨、央行升息與戰爭後續進展，金融市場可能呈現低檔震盪的局面，使得台灣金融情勢指數逐步往「穩定」區間變動。

徐之強指出，影響2022年經濟成長與金融情勢的主要因素：一、新冠肺炎變種病毒風險、大陸防疫封城影響、疫苗/口服藥物進程與台灣疫情發展；二、全球供應鏈調整與產業復甦不均衡，加上俄烏衝突及供應鏈瓶頸增添通膨隱憂，加深經濟前景不確定性；三、主要國家央行為因應通膨風險，加速收緊貨幣政策；四、國際地緣政治風險、俄烏戰事與美中爭端的不確定性；五、本土疫情受控，台廠營運穩定，投資與消費仍維持一定動能；六、國際景氣穩定復甦、新興科技應用需求持續，有利出口成長。