泰國政府宣布從4月1日起，旅客赴泰不必再出示登機前72小時的PCR核酸檢測，不過仍需進行落地後的PCR核酸檢測和落地第5天的ATK快篩測試。

為了吸引外國遊客赴泰旅遊，泰國去年11月開始實施旅客入境免隔離的Test and Go計畫，並隨著疫情趨緩而不斷放寬規定，今年3月1日起的規定是旅客登機前72小時和入境落地後須進行PCR核酸檢測，落地後第5天必須自己進行ATK快篩測試，還要有保額2萬美元的保險。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天主持疫情指揮中心會議，疫情指揮中心發言人塔維辛 （Taweesin Visanuyothin ）在會後記者會中表示，會議中通過公共衛生部提出的新措施，4月1日起，旅客登機前72小時的PCR核酸檢測取消，不過落地後的PCR以及第5天的ATK快篩仍然維持。

此外，會議中也增加旅客透過陸路進入泰國的點，在現有廊開府（Nong Khai）烏隆他尼府（Udon Thani）、宋卡府（Songkhla）之外再增加一個沙敦府（Satun）。

國際旅客從空路部分進入泰國從現有的蘇凡納布機場（Suvarnabhumi）、廊曼機場（Don Mueang）、普吉機場（Phuket）、喀比機場（Krabi）蘇美機場（ Samui）清邁機場（ Chiang Mai）以及烏打拋機場（U-tapao）之外，再增加合艾機場（Hat Yai）。

外交部發言人納塔帕努（Natapanu Nopakun）指出，會議中也討論了公衛部提出的計畫，泰國預計7月宣布COVID-19從大流行病（Pandemic）轉為地方性流行病（Endemic）。

納塔帕努指出，從現在起到4月初稱為戰鬥階段（Combating Stage），因為4月有俗稱潑水節的泰國新年宋干節，是對疫情控制一大挑戰，接著到4月中旬到5月是平穩階段（Plateau Stage），此時確診數不會上升且會漸趨平穩，5月到6月底會是下降階段（Declining Stage），這時的確診數會下降。

納塔帕努說，之後一切順利的話泰國7月將宣布COVID-19為地方性流行病。