已有兩百多年歷史的珠寶品牌Chaumet，向來是歐洲皇室貴族的最愛，尤其是見證法國皇帝拿破崙與約瑟芬的世紀之愛，最是令人津津樂道。今年全新發表的Chaumet珠寶新品預計將在4月14日正式登台，以寰宇四大元素「風、火、水、土」為主題，並邀請台灣藝術家一同共襄盛舉，以藝術為珠寶更添風華。
今年珠寶Chaumet珠寶展結合生活藝術家一同參展，包含梭織藝術
家李偵綾、植物藝術家賴一張、書法藝術家紀冠地和陶瓷藝術家王元德，藝術作品也同樣呼應「風、火、水、土」的宇宙四大元素，讓人文藝術創作與Chaumet頂級珠寶有了更深刻的連結，兩者互為表裡、彼此彰顯，且融合為一，可謂別具意義。
Chaumet更進一步針對藝術工藝的過去、現在、甚至未來，開啟一場橫跨時空、技藝、美學的名家對談 (VIRTUOSO CONVERSATION: PAST AND MODERNITY)，從藝術工藝的角度探究珠寶時尚產業，是一場橫越時空、技藝、美學三大領域的奢華饗宴。
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