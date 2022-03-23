已有兩百多年歷史的珠寶品牌Chaumet，向來是歐洲皇室貴族的最愛，尤其是見證法國皇帝拿破崙與約瑟芬的世紀之愛，最是令人津津樂道。今年全新發表的Chaumet珠寶新品預計將在4月14日正式登台，以寰宇四大元素「風、火、水、土」為主題，並邀請台灣藝術家一同共襄盛舉，以藝術為珠寶更添風華。

Chaumet以「風」元素為靈感打造Chaumet Laurier系列珠寶項鍊，揣摹蜂翼、翅膀和羽毛輕柔飄逸的動態風貌。（Chaumet提供）

今年珠寶Chaumet珠寶展結合生活藝術家一同參展，包含梭織藝術

Chaumet以「水」元素為主題打造Esquisse de Chaumet 花毛茛形白金戒指。（Chaumet提供）

家李偵綾、植物藝術家賴一張、書法藝術家紀冠地和陶瓷藝術家王元德，藝術作品也同樣呼應「風、火、水、土」的宇宙四大元素，讓人文藝術創作與Chaumet頂級珠寶有了更深刻的連結，兩者互為表裡、彼此彰顯，且融合為一，可謂別具意義。

Chaumet皇冠向來深受VIP的喜愛，以「土」元素打造Chaumet Dentelle de Lumiere 白金冠冕，生動描繪蕾絲飄逸律動感。（Chaumet提供）

Chaumet更進一步針對藝術工藝的過去、現在、甚至未來，開啟一場橫跨時空、技藝、美學的名家對談 (VIRTUOSO CONVERSATION: PAST AND MODERNITY)，從藝術工藝的角度探究珠寶時尚產業，是一場橫越時空、技藝、美學三大領域的奢華饗宴。