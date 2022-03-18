中央流行疫情指揮中心3月初起鬆綁入境檢疫天數至10天，外界高度關注接下來的鬆綁措施。發言人莊人祥今透露，接下來會規劃將檢疫天數縮短至7天，還需要觀察至少1個月才會做出決定。至於北北桃高長照機構、醫院的探視，指揮中心也規劃在1、2周內開放。

針對入境檢疫天數，莊人祥3月11日曾表示，指揮中心每天都在討論，希望未來1個月可以越來越清楚。不過，台灣需要研判的指標包括目前在做的縮短檢疫天數到10天後，自主健康管理的快篩回報率，若民眾的自願性提高，對後續的開放邊境也會有幫助。另高齡者的疫苗接種情況、國外疫情都需納入考慮。

今莊人祥進一步透露，目前檢疫天數是10天，還要觀察至少1個月，接下來規劃縮短到底7天，應該不會直接到縮短5天。若縮短到7天，和5天的差距蠻大，需要一步一步來。

目前雙北、桃園、高雄除例外情形都維持禁止探病外，其餘縣市都有條件開放，對於何時能鬆綁這4縣市的規定？醫療應變組副組長羅一鈞說，近日會討論，1、2周內開放部分縣市或4縣市的機構、醫院探病探視規定。