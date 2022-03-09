杏一（4175）受今年初不少企業於年後啟動自行快篩政策，激勵快篩試劑熱賣，加上保健食品熱銷，自結2月營收4.62億元，年成長4.76％。

杏一指出，去年共展店21家，大部份已開始發揮綜效，使業績上升。官網APP上線帶動OMO商機，線上購物平台2月營收大幅成長101.39％。

商品部份，受到疫情影響，保健食品和快篩劑銷售額屢創新高。以快篩劑為例，今年2月份商品收入創歷史次高。此外，於2021年下半年推出幫助維持消化道機能的「御護優酵高機能益生菌」和增強體力的「德萊比B群+肝精複方錠」也備受市場關注。

截至目前，杏一在兩岸門市共有304間，今年將持續展店，擴大市佔率。杏一表示，醫院型門市已相當穩固，待醫院解封後即可恢復過往業績水準，2022年仍著重於社區型門市拓展，並積極主動聯繫顧客，善用行銷活動，以提升整體營收；商場部份，兩岸共有23座，包含1月得標的高雄榮總屏東分院商場，預計2022年11月開幕，將為營收注入新動能。

另外，杏一今年也積極推動多元化自有商品，3月推出滋補強身的「御護薑皇顧甘寶養飲」和「御護葡動顧關保捷飲」，積極搶食保健食品大餅。