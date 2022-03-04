藉由進口原油價格大漲，以及鮮食售價增加推升，泰國2月CPI(消費者物價指數)漲幅創13年半最大。泰國物價漲不停，現在也丟給當地央行一個燙手山竽，要不要用升息政策來壓抑大漲通膨。

泰國政府4日表示，當地2月CPI大漲5.28%，為2008年9月以來最大，至於核心CPI也增至1.8%。5.28%的通膨數字遠高於泰國央行所訂的1%至3%目標區。同時，並且也超過市場普遍預估的4.05%。

泰國政府無奈指出，對原油價格飆升一事可說是束手無策，因此通膨短期可能還是看漲。不過，柴油價格已凍漲並擴大汽油補貼，希望能盡量減少油價暴漲所帶來的衝擊。然而這些政策，將會讓預算赤字暴增。

泰國政府現在寄望自己央行以及財政部門想點辦法，利用手邊可用的政策工具來解決通膨問題。

泰國央行曾在2月表示，2022年當地通膨率，平均來說將會在2%以上，2021年12月的預估值才在1.7%。泰國通膨已連兩個月都在當地央行目標值之上。同時，當地央行也預測，2022上半年物價還是蠻貴的，之後應該才會慢慢降下來。

泰國聯昌銀行(CIMB Thai Bank)認為，使用貨幣政策例如升息，來對付因石油與食品價格上漲所引發的通膨是不太對的，相反地，政府應該要用稅收、預算或發債等政策，來防止通膨大漲才對。