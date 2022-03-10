泰國近日一名佛寺住持，到外地宣揚佛法時，遇上彩券商販，因為同情對方生意不好於是決定買幾張，想到之前曾向佛祖焚香求得的一組數字，於是選購了3張相近數字的彩券，沒想到幸運中得1800萬泰銖，折合新台幣約1540萬元，而住持竟直接將這筆獎金全數捐贈出去，讓不少民眾為之稱讚。

根據《泰國世界日報》報導，泰國那空帕農府拍塔帕農佛寺（Wat Phra That Phanom Woramahawihan）的方丈畢查功表示，自己在3月1日的時候前往莫拉限府萬艾縣傳播佛法，在當地遇到1名彩券商向他求助，表示自己因為疫情關係嚴重影響收入，希望畢查功方丈能購買一張彩票。

畢查功方丈心軟決定買幾張彩券，想起之前焚香求得數字「605」，不過攤販沒有這組數字的彩券，所以他改選尾數「905」的3張彩券。後來畢查功把彩券放在佛舍的電腦桌上，一直到開獎後的3天，畢查功才把彩票拿出來對獎，沒想到中了頭獎，獎金高達1780萬元泰銖（約1525萬元新台幣）。

而這讓畢查功萌生起行善救濟的念頭，他先是在3月5日拿出泰銖50萬元派發給來寺廟參拜的信徒。之後捐款泰銖400萬元給自己的佛寺。又捐給拍塔帕農區所有佛寺每間1萬泰銖。同時他也將獎金捐贈給學校與慈善單位。畢查功捐款的消息傳出後，3月6日當天吸引約3000名民眾來寺院排隊請求協助，還有人因高溫中暑暈倒。