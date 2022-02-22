台灣彩券公司22日推出「筊好運」、「黃金滿屋」、「虎年行大運」、「財神報到」及「好事成雙」共5款刮刮樂新品，要讓民眾迎福招財好運來。

台彩表示，「筊好運」每張售價新臺幣200元，頭獎200萬元，票面以善男信女擲筊祈福求得聖筊，象徵好運、財運旺旺來；「黃金滿屋」每張售價200元，是一款熱銷的益智延長型遊戲，頭獎200萬元；每張售價100元的「虎年行大運」，分別以討喜的柴犬、橘貓扮成Q版金虎的超萌套票設計，總中獎率達50.1％；每張售價100元的「財神報到」以及「好事成雙」同日上市，5款刮刮樂新品總獎項個數超過1004萬個，總獎金逾24億元。

刮刮樂「筊好運」與「黃金滿屋」每張售價皆為200元，「筊好運」以台灣民間擲筊求好運的習俗為主題，票面上善男信女擲筊祈福求得聖筊，象徵有求必應的好預兆，遊戲刮區也特別將擲筊相關的元素如聖筊、香爐、籤筒等符號納入，頭獎200萬元共有6個，1000元（含）以上獎項超過23萬個，總中獎率36％；「黃金滿屋」票面由滿滿的金塊、金幣與元寶堆砌成金碧輝煌的黃金屋呼應遊戲主題，提供刺激有趣的益智延長型玩法，消費者刮開「您的號碼」區的15個號碼後，若任一局號碼全數出現在「您的號碼」區，即得該局之獎金，頭獎200萬元有5個，總中獎率33.3％。

同日也推出「虎年行大運」、「財神報到」、「好事成雙」共3款售價100元的刮刮樂，「虎年行大運」共有兩款票面設計，分別是象徵旺福的柴犬跟招財的橘貓扮成Q版金虎，套票組合萌度爆表，只要刮出一個「老虎」符號，即得該符號對應的獎額，最高獎金5萬元共有100個，總中獎率達50.1％；「財神報到」以笑咪咪的財神爺帶來金銀財寶為主題，祝賀民眾財源廣進，共有6個頭獎80萬元，總中獎率31.05％；「好事成雙」以擁抱愛心的可愛小熊玩偶、甜蜜的愛心鎖、濃郁熱可可對杯及裝滿金幣的厚毛襪作為各局遊戲票面設計，相當適合好友相聚、傳情時活絡氣氛，還有機會刮中獎金，頭獎30萬元共6個，總中獎率33.07％。