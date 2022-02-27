吳鈺萱（右）在《黃金歲月》聯手江俊翰打擊暗黑反派。（民視提供）

吳鈺萱（右）在《黃金歲月》飾演徐曼婷醫師。（民視提供）

藝人吳鈺萱在民視8點檔《黃金歲月》飾演醫師徐曼婷，是謝京穎跟潘柏希的醫學院同學，後來在尤家綜合醫院擔任醫師，也是劇中葉家妤的主治醫師，接下來她也會加入劇中正義聯盟行列，一起對抗尤家醫院的惡勢力。首次挑戰8點檔的她，直呼一開始壓力真的很大，因為自己之前演金鐘劇《無主之子》、《日蝕遊戲》都是單機作業，所以首次進棚挑戰多機作業，讓她在棚內焦慮不已，尤其角色還要欺負紅毛及潘柏希，很怕尺度沒拿捏好得罪前輩。

吳鈺萱透露這次跟許多8點檔演員合作，讓她受益良多，紅毛甚至為了她更快融入黃金的大家庭，一進棚就對她說「徐醫師，我終於落到妳手裡了」，讓整個氛圍輕鬆許多。只是第一次拿到劇本看到她跟紅毛會有對手戲，她還腦補「會是感情戲嗎」，讓紅毛笑噴，她說如果是感情戲這樣他們兩個跟劇中的妹妹賴慧如及妹婿江俊翰，就可以組一團「醫學世家」了。

江俊翰對首次合作的吳鈺萱讚譽有加，他表示之前在鳳凰直播《大手牽小手》中有接受她的訪問，當時就覺得她口條不錯，沒想到演技也不錯，雖然她拍攝前會小緊張，但正式演出卻很少NG，很有大將之風。

拍戲印象深刻的事，吳鈺萱提到跟病患采苓（葉家妤飾）說她接下來只剩下半年時間的噩耗，葉家妤體貼她拍戲會緊張，所以排戲現場會跟大家互動開玩笑，讓氣氛輕鬆一點，等到正式開拍時，當她說出只剩下半年的時候，看到葉家妤的眼神立刻充滿淚水，甚至馬上掉眼淚，突然被對方演技震懾住，她瞬間看傻了，直言當下內心很澎湃，很怕自己打斷對方的情緒，只好趕快回神把台詞說完，拍攝結束葉家妤還擁抱她誇好棒，讓她瞬間勇氣加倍。