新冠疫情兩年多來，許多民眾減少出門而缺乏運動，導致體重直直升。3月4日是世界肥胖日，醫師指出，肥胖是一種慢性病，可能導致癌症、中風、糖尿病、憂鬱等疾病發生，但肥胖背後的原因很多，不能和懶惰畫上等號，呼籲社會大眾應以「支持」代替「歧視」，給予減重者陪伴與協助。

世界衛生組織（WHO）統計，2016年全球肥胖人數是1975年的近3倍，肥胖已是全球重要的公衛議題。台灣人過重及肥胖比率更是驚人，根據統計，2016至2019年成人過重或肥胖率達47.9％，兒童及青少年肥胖盛行率也高達11.21％。

台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，肥胖對健康的危害幾乎從頭到腳都有，包括糖尿病、高血壓、中風、退化性關節炎、癌症、睡眠呼吸中止症、不孕症等。他強調，肥胖是身體處於慢性發炎狀態，不僅使免疫功能受損，還會降低肺活量，萬一罹患新冠肺炎，重症風險是一般人的3倍。

「你少吃一點！」「你要多運動才會瘦！」許多人總是會以這些話語來激勵肥胖者，但過去研究發現，肥胖者罹患憂鬱症的風險較一般人高，當自我認同越低落，越容易產生憂鬱和焦慮情緒。林文元提醒，肥胖成因複雜，社會大眾應理解「肥胖不等於懶惰或意志力薄弱」，旁人應該給予陪伴和支持，適當地鼓勵和回應他們。

健身網紅Hana分享，自己國中時曾經胖到75公斤，後來透過飲食和運動成功瘦身。她坦言「當然偶爾會有發懶的時候」，或是因為課業忙碌找不出時間運動，她和同學仍會互相鼓勵，運用下課10分鐘一起運動，讓她深深體悟到旁人的支持對減重的重要性。

兒童及青少年肥胖問題也不容小覷。台大醫院家庭醫學部醫師張皓翔分享，林小弟從國中起就愛喝含糖飲料，體重飆破100公斤，肝功能指數也跟著飆高，多年來經歷數次的減重再復胖，「只要減5公斤，肝功能指數就回到正常」，上了大學後透過飲食和運動，一年內體重降到80公斤，肝功能指數也恢復正常。

台灣兒科醫學會理事長李宏昌指出，兒童肥胖問題須從3方面著手，適量飲食、適度運動和睡眠充足。飲食方面，建議家長以餐盤盛裝食物，不能無限制地吃；運動方面，家長務必陪孩子一起動，而不是坐在一旁看，孩子才會有動力；睡眠方面，俗話說「一眠大一吋」，充足的睡眠有助於造骨細胞生長，只要身高增加了，BMI就會下降。