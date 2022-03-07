近兩年新冠肺炎疫情影響許多運動賽事的舉辦，展現力與美的運動舞蹈，因為3月1日到31日適度放寬防疫措施，室內外從事運動時可以脫下口罩，6日進行的「2022舞王盃台北公開賽」，，選手上埸比賽終於可暫時脫掉口罩盡情飆舞，參賽年紀最小幼兒組7歲到年齡最大壯年組70歲都有。

由台灣體育運動舞蹈發展協會主辦的2022舞王盃台北公開賽，3月6日於台北體育館7樓盛大舉行，來自北、中、南將近500名選手報名參賽，個個全力以赴，競爭會相當激烈，賽程從上午8點半進行到晚間6點半頒獎，最後決賽成績出爐，職業標準舞最高組別由陳建伸／陳姸均獲得冠軍，職業拉丁舞冠軍由於楊廣正／李怡伶身體不舒服退賽，由李仲昊／何柏蓁奪冠。

台灣體育運動舞蹈發展協會理事長陳重文表示，看到大、小選手們表現精彩，期盼明年新冠疫情能結束，3月18日就可以再回到台北小巨蛋舉行2023舞王世界公開賽。