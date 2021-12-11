台中市經發局攜手台中市後車頭發展協會與台中市身心障礙者福利關懷協會，11日於帝國製糖廠台中營業所共同舉辦「『後』 時代，微笑回家 把愛Pay出來」行動支付公益嘉年華活動。（馮惠宜攝）

把愛Pay出來！台中市經濟發展局攜手台中市後車頭發展協會與台中市身心障礙者福利關懷協會，今（11）日於帝國製糖廠台中營業所共同舉辦「『後』 時代，微笑回家 把愛Pay出來」行動支付公益嘉年華活動；現場市議員鄭功進、台中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡父子也主動帶頭申辦年度認購方案，以具體行動協助弱勢團體。

經濟局長張峯源表示，今年疫情造成民生內需產業衝擊影響之下，越來越多民眾購物選擇無現金交易，為協助店家掌握這波零接觸商機，市府自6月至11月底已輔導補助包括餐飲、傳統市場、商圈、糕餅及街頭藝人等各行各業總計超過1700間店家申辦行動支付，本次活動盼能進一步擴大行動支付應用場域，鼓勵民眾多多使用行動支付消費，享好康回饋還能作公益。

鄭紹頡指出，後疫情時代，許多公益團體的曝光與活動安排都大受影響，台中市後車頭發展協會，希望以公益嘉年華的創新方式，融合現下數位經濟，透過整合行銷吸引民眾關懷公益，進而提高公益、身障團體的優採認購率。

鄭功進強調，今年的疫情起起伏伏，很多弱勢的團體業績，都是直接腰斬，以本次合作的微笑天使工作坊為例，看到他們的業績僅剩往年的三成，真的會擔心他們後續的營運恐怕會面臨困難，他願意扮演認購大使，主動呼籲社會大眾，一起為打造身障弱勢友善的工作環境努力。

身心障礙者福利關懷協會理事長趙子妍指出，今年上半年度受疫情影響，各個社福團體營運均受到重創，身障者失去訓練與工作機會，希望藉此活動召集共同理念的人，參與每月400元認購人計畫，每個月收到驚喜點心，讓身障青年學習訓練不中斷，維持獎勵金收入，重拾信心，期望於年底前可募集1000名認購人，現階段僅達成一半，現場可直接登記。