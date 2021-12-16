將愛心與熱忱化成實際行動！台中市暖心企業聯聚建設，為感謝站在第一線消防人員的付出，16日捐贈消防人員勤務所需設備，包括擔架、急救包、醫療骨針、安全頭盔、熱顯像儀、救命器等，讓消防局黎明分隊歲末更換新裝備，執行任務更無後顧之憂，提升消防戰力，保障消防人員執行勤務安全。

聯聚建設董事長江韋侖關切消防員的工作性質特殊，隨時都需處在戒備狀態，為民眾的生命財產把關，台中市近年來經濟高速發展，人口已成為全國第2大都市，高樓工廠林立，災害搶救更成為消防人員最大挑戰，強化救災救護能力，企業相挺不落人後，盼藉此拋磚引玉，號召更多善心企業及社會資源響應。

台中市消防局黎明分隊長陳柏仰也特別致贈感謝函，感謝聯聚建設以實際行動表達對消防人員的支持，並表示聯聚建設因得知黎明分隊有設備更換需求，立刻聯繫安排物資捐贈

，讓隊員備感窩心。

聯聚建設指出，此次捐贈設備大致分為三個類別，其一為提高救援效率的工具設備，如可迅速辨識起火點位置的紅外線熱顯像儀、開門器；其二是增加救援者生存機率的醫療器材，如醫療骨針讓救護人員能更及時給藥，增加患者存活機率。

此外，第三類為守護救災人員的安全設備，如救命器在救護人員遇險時，可發出清晰警報警示，降低消防人員的工作風險。

消防局黎明分隊說，消防裝備器材的提升，可讓人員處於最佳狀態，遇突發狀況才能更好的應對。

聯聚建設顧問指出，每一位消防人員都是為民服務的無名英雄，除了需24小時輪值執勤，工作內容也很複雜，像是緊急醫療救援、打火救災、防災宣講、助警器安裝等，在疫情影響下，支援防疫工作更是加倍辛勞。

企業回饋社會，貢獻台灣社會，聯聚建設希望在能力所及的範圍，為這些默默付出的一線消防人員，提供支持並表達感謝。

聯聚建設重視企業的社會責任，2000年創建聯聚和平文教基金會，2013年成立聯聚文教基金會，長期投入於生活美學、文化教育，社會福利、環境永續等議題，期盼透過公益的長期投入與實踐，達到拋磚引玉的效果，讓愛心跟善意，能夠感染台灣的每一處角落，盼台灣處處暖光，社會共善同好，鼓勵更多企業參與公益與在地關懷。