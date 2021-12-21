日本歌后松田聖子的女兒神田沙也加，18日被發現墜倒在札幌飯店14樓戶外平台，緊急送醫後仍宣告不治，享年35歲，媽媽松田聖子、爸爸神田正輝緊急趕往札幌處理後事，今（21日）兩人捧著女兒的牌位、骨灰面對媒體，哀傷畫面讓人看了不捨。

松田聖子和神田正輝離婚多年，一家三口重聚卻是在女兒的後事上，神田沙也加遺體於21日下午火化，松田聖子、神田正輝一起現身面對媒體，松田聖子捧著愛女牌位，神田正輝則抱著女兒骨灰，兩人神情看來十分憔悴，神田正輝感謝外界的關心，並坦言兩人狀態都不太好，希望外界給點私人空間，而松田聖子雙眼紅腫，難過得幾乎說不出話，聲音顫抖地表示，很抱歉也謝謝媒體在寒冷的天氣中還到場，而其經紀公司也表示，松田聖子目前還沒有辦法接受這個事實。

神田沙也加10月才開心過35歲生日。（圖／翻攝自神田沙也加推特）

神田沙也加出道後，一直努力想擺脫星二代標籤，近年在音樂劇中表現活躍，最有名的是2014年在日本版《冰雪奇緣》與松隆子一展美妙歌喉，讓更多觀眾注意到她的歌唱實力和演技，還因此登上《紅白歌唱大賽》。

而神田沙也加參演的音樂劇《窈窕淑女》近日正巡迴到札幌，18日上午她卻沒出現在會場，工作人員也無法聯繫上她，未料下午警方就接獲她墜樓的消息，送醫時仍有生命跡象，但因為傷勢相當嚴重，最後搶救無效身亡。