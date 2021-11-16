日本天后松田聖子今年迎接出道41周年，以實力派歌手身分廣為人知的她，近日跨足為HBO亞洲原創影集《亞洲怪談2：起風的那日》獻出導演處女作，她在該作上檔前接受台灣媒體視訊聯訪，笑曝自己很膽心完全不敢看鬼片，「做夢都沒有想到執導的第1部作品會是恐怖片」。

提到擔任導演的契機，松田聖子感謝節目統籌邱金海（Eric Khoo）給了自己很多意見，並透露開會時2人不小心就聊到了恐怖片，所以就順水推舟的拍了這部作品，也大讚2位演員森崎溫、高橋春織都表現很好，除了因為風太大，常把頭髮吹到臉上要重拍外，片場幾乎都沒有NG，雖然在辛苦的環境下拍攝，「但因為整個劇組都非常配合，所以度過了一段非常美好的時光」。而也有演過戲的她不忘補充：「我很了解演員的狀況，所以有盡量讓自己成為1名可以跟演員們輕鬆相處的親切導演。」

談及與歌手、演員3個身分的差別，松田聖子說唱歌是1個人的表現，但演戲就是團隊工作，導演則是就要擔任起溝通橋樑，「把自己心裡所描繪的故事及想傳達的訊息告訴整個工作團隊的人，這是當導演最大的挑戰，不過是個很棒的挑戰，每天看到自己的成果就會覺得非常美好」，且認為自己在演藝圈打滾超過40年，還有1個新的事物可以挑戰，感到既幸福又感激。並稱這次的經驗非常棒，以後有機會的話還會想再擔任導演，希望能拍愛情故事或跟人性有關的溫暖故事。

高橋春織（左）、導演松田聖子和森崎溫合作《亞洲怪談2：起風的那日》。（HBO提供）

她也分享日本在拍攝靈異題材時也會在開拍前先到廟裡拜拜，至於現場有無發生超自然事件？松田聖子說自己從以前在外地就不是那種會撞鬼的體質，這次片場也完全沒有遇到類似的事情，不過在拍攝最後1個場景時，「突然有一種非常神奇的感覺，過程中好像被魔法包圍住，That was so beautiful」。並謙虛表示自己不好意思打分數，要觀眾們去評分，也說這是個關於充滿愛的故事，「不要單純用看恐怖片的心態去看欣賞」。

松田聖子跨海感謝台灣粉絲的支持。（HBO提供）

最後聊到台灣，她說很感謝之前多次來台大家都很溫暖地歡迎他，非常開心台灣粉絲給了她很多的支持，「大家願意聽我的歌、看我的戲，這對我來說是最大的幸福」，也承諾新冠肺炎疫情結束後，會來台灣再次與大家見面。《亞洲怪談2：起風的那日》21日於HBO GO上線，並在HBO頻道首播。