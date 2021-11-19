一年一度的繽紛耶誕玩台北盛事，準備好跟著熊讚閃耀台北了嗎？「2021繽紛耶誕玩台北」結合本市15大百貨體系及朝陽、華陰、後站、東區、天母5大商圈的合作店家推出集章及消費優惠活動，即日起至111年1月3日止，凡於合作店家掃描QRcode，集滿2個電子戳章，取得電子兌換券即可依波段兌換限量實用又具特色的「台北城市包」及「熊讚耶誕包」!此外，今年以「光之旅程」為全新概念規劃五大主題燈飾打卡點，並首次串聯信義區香堤大道空橋打造出璀璨絕美燈飾必拍景點，一路閃耀到耶誕跨年，歡迎大家來感受體驗台北市最精采好玩的耶誕燈飾氛圍，還有限量耶誕好禮等你來收集!

今年台北璀璨耶誕燈飾延續「Fun閃台北」主題，將以「光之旅程」為全新概念規劃「奇幻夢境」、「璀璨希望」、「閃耀星河」、「浪漫愛情」及「快樂繽紛」五大主題燈飾打卡旅程。(主辦單位提供)

今年台北璀璨耶誕燈飾延續「Fun閃台北」主題，將以「光之旅程」為全新概念規劃「奇幻夢境」、「璀璨希望」、「閃耀星河」、「浪漫愛情」及「快樂繽紛」五大主題燈飾打卡旅程。(主辦單位提供)

今年台北璀璨耶誕燈飾延續「Fun閃台北」主題，將以「光之旅程」為全新概念規劃「奇幻夢境」、「璀璨希望」、「閃耀星河」、「浪漫愛情」及「快樂繽紛」五大主題燈飾打卡旅程。(主辦單位提供)

臺北市商業處表示，本府自105年起以耶誕為元素辦理特色產業活動，為運用節慶動能促進本市特色傳統商圈產業發展，今年「2021繽紛耶誕玩台北」以大商圈帶動小商圈模式，整合市府及民間資源於活動期間打造出逾50處耶誕燈飾造景，營造出全新市容，閃耀交織出台北耶誕城，同時透過臺北市政府[email protected]及台北通鼓勵民眾前往各大百貨及商圈店家尋寶集章，享受百貨、商圈店家消費物超所值，從中認識特色商圈產業的獨有魅力，進而提升產業動能，活絡本市節慶商機。

「2021繽紛耶誕玩台北」以大商圈帶動小商圈模式，整合市府及民間資源於活動期間打造出逾50處耶誕燈飾造景，營造出全新市容，閃耀交織出台北耶誕城。(主辦單位提供)

「2021繽紛耶誕玩台北」以大商圈帶動小商圈模式，整合市府及民間資源於活動期間打造出逾50處耶誕燈飾造景，營造出全新市容，閃耀交織出台北耶誕城。(主辦單位提供)

「2021繽紛耶誕玩台北」以大商圈帶動小商圈模式，整合市府及民間資源於活動期間打造出逾50處耶誕燈飾造景，營造出全新市容，閃耀交織出台北耶誕城。(主辦單位提供)

今年度繽紛耶誕玩台北活動，推出2款限量腰包，以台北城市意象與熊讚形象展現創意設計，並巧妙運用精巧容量與扣環增添實用性，搭配精美束口袋包裝，一次擁有兩種收納袋，耶誕好禮雙重送！活動期間至合作百貨及商圈店家集章處掃描活動QRCODE蒐集不同電子戳章任2枚，即可獲得電子兌換券乙張，加上指定百貨500元或商圈200元之單筆消費滿額憑證，即可至特約店家贈品兌換處依波段兌換2021繽紛耶誕玩台北限量腰包「台北城市包」(110/11/19起兌換)或「熊讚耶誕包」(110/12/3-111/1/3)乙個(數量有限，每人限兌換一組，兌完為止)。同時各百貨和商圈店家也推出多項優惠，只要出示活動系統畫面即可享有各項好康優惠，玩樂購物又省荷包！

今年度繽紛耶誕玩台北活動，推出2款限量腰包，以台北城市意象與熊讚形象展現創意設計，並巧妙運用精巧容量與扣環增添實用性，搭配精美束口袋包裝，一次擁有兩種收納袋。(主辦單位提供)

今年度繽紛耶誕玩台北活動，推出2款限量腰包，以台北城市意象與熊讚形象展現創意設計，並巧妙運用精巧容量與扣環增添實用性，搭配精美束口袋包裝，一次擁有兩種收納袋。(主辦單位提供)

此外，今年台北璀璨耶誕燈飾延續「Fun閃台北」主題，將以「光之旅程」為全新概念規劃「奇幻夢境」、「璀璨希望」、「閃耀星河」、「浪漫愛情」及「快樂繽紛」五大主題燈飾打卡旅程，邀您於耶誕期間與親友一同穿梭於台北閃耀浪漫的街道巷弄，傳遞希望、幸福及溫暖光輝迎向2022！更多百貨耶誕活動與台北城市包及熊讚耶誕包兌換、抽獎訊息，請關注「台北市商業處—我是商Ya人」FB粉絲團（http://www.facebook.com/tcooc）及各合作百貨及商圈店家資訊等請至「2021繽紛耶誕玩台北」網頁(https://reurl.cc/Y6oa0L)查詢。

此外，台北101也熱烈響應北市府「繽紛耶誕玩台北」系列活動，11/19(四)起至台北101購物中心B1服務台或台北101觀景台5樓購票處，即可蒐集到台北101電子戳章乙點。民眾集滿兩點後並且搭配單筆NTD500元發票乙張，即可至台北101購物中心B1服務台兌換台北城市包乙份。12/3起限定版熊讚耶誕包啟動兌換。台北101並將於11/25起點亮B1到101F全場域打卡美景，與民眾一起歡度耶誕節。詳洽台北101線上平台Stage 101(https://bit.ly/3Fp8Zmt)。