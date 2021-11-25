台北101煙火今年確定施放，台北101大樓事業處營運長劉家豪今（25日）表示，今年會完全與台灣團隊合作，並採用本土的煙火，施放秒數可望超過300秒，但煙火數量維持1.6萬發，因顧及環保不會增加數量。去年因贊助經費較為拮據取消的T-Pad燈網設計，今年因疫情穩定又回來了，期望能迎接美好未來。預計12月14日公布煙火動畫、發數和主題。

今年經濟部維持近2000萬元經費，劉家豪表示，本來招商一度停頓，9月後經濟明顯轉向復甦，10月有企業贊助主動上門，「企業贊助截至上周都還陸續進來，讓我們更有信心」，預計經費會超過3000萬元。

總經理朱麗文表示，89樓觀景台跨年夜超搶手的「天際煙火趣」，去年因疫情停辦，今年因應防疫規範，跨年夜22：30至元旦01：30共開放1000人入場、每人600元，首波700張售完，最後限量加碼300張今（25日）14：30開放最後一波預定。