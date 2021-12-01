《宜花東鹿記》紀錄片記錄了音樂與自然之美。（大右音樂提供）

羅大佑因疫情決定轉換演出形式，去年夏天，分別在鹿港、台東、花蓮、宜蘭舉行了線上巡迴演唱會「宜花東鹿」，創下百萬人次觀看的成績。一轉眼，2021年底的另一個世界已經悄悄展開，當時的4場戶外演唱會拍成一部紀錄片，將台灣大自然與音樂之美透過寫實的方式記錄下來，並攜手東風衛視將這部紀錄片搬上影城，希望與更多人分享這份感動。

現年66歲的羅大佑，在「宜花東鹿」計畫展開前，當時的他還在對抗疼痛不已的腰傷，一出手術室回到病床休養期間，便決定了這個計畫勢在必行，而距離開唱只剩下2個多月的籌備期，團隊緊鑼密鼓展開這趟戶外直播演唱會的旅程。羅大佑想著「如果每一次都是最後一場演唱會，那我們還能不做好嗎？接下來不可預期，所以當下肯定全力以赴。」

他與音樂團隊紀錄了這場巡演的原創精神，完成1部命名為《宜花東鹿記》紀錄片。該片在上月11日舉辦媒體特映會後，陸續收到許多熱烈的回饋，希望能擴大舉辦，於是東風衛視與明潮獨家與羅大佑合作，決定在明（2日）晚上19：10在台北MUVIE CINEMAS TITAN廳播出加開限定特映場次，僅此一場，錯過不再，邀請大家一起來看電影，享受這趟音樂旅程，也作為宜花東鹿台北場的預熱活動。

羅大佑認為透過每場演出能思考音樂的各種可能性、獲得一些創作靈感，直播開唱形式與環境的創新，為他激發出許多的靈感與創作動能，這1年來內心不斷思考著在這趟巡演的出發處「台北」開唱的可能性，直到近期疫情逐漸趨緩，新專輯也錄製完成，他全心投入「宜花東鹿」台北安可場製作，特別選在自己小學的求學時期的重要生活地方「萬華」，有著著名的歷史人文風貌，並延續了戶外演出及與自然共處的精神，和萬華當地的自然風光、市景、市聲融合共唱。「宜花東鹿」2021台北安可場將於本月5日線上開唱。