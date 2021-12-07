全球面對COVID-19(新冠肺炎)尚無盡頭之疫情，新型變種病毒層出不窮，新變異株Omicron肆虐，觀光產業首當其衝，業者歷經三級警戒，嚴重者收攤倒閉，部分業者仍咬牙苦撐，立法委員傅崐萁特於今(7)日下午在立法院舉辦「觀光產業紓困振興應接地氣公聽會」邀請交通部長王國材、觀光局長張錫聰、航港局長葉協隆、財政部國庫署副署長顏春蘭、金管會銀行局副局長童政彰、中小企業信用保證基金經理許秋萍、花蓮縣觀光處長張志翔等多位中央官員與地方官員與會聆聽觀光產業的困境與意見。

立法委員傅崐萁特於今(7)日下午在立法院舉辦「觀光產業紓困振興應接地氣公聽會」。(戴志揚翻攝)

關心觀光產業發展的立委陳歐珀、立委葉毓蘭、立委洪孟楷皆親自出席發表意見。主持人傅崐萁立委在會中作成6項決議，建請交通部及相關部會協助觀光產業:1.建請觀光產業業者集結紓困貸款之申貸資料提供給各地觀光協會及立法院，以瞭解紓困貸款放款狀況。2.要求將通部交建立一套觀光業災害處理機制，訂定觀光產業應對之SOP，以因應未來不可預知之疫情處置。3.交通部應主動每季邀請觀光業者辦理溝通座談會議。4.花東地區觀光圈應加速推動辦理。5.春遊、秋遊國旅補助或「安心旅遊」應盡快研議推動以振興觀光。6.請財政部賦稅署研議未來稅賦抵減措施，提供業者實際協助。

出席公聽會的立法委員發言重點為:1.政府應建構全台交通、鐵路網絡，發展觀光產業鏈接。2.觀光產業紓困振興補助力道不足，政府應以宏觀長期策略發展無煙囪觀光產業。3.政府相關部門紓困貸款應繼續，觀光業者申請貸款困難，至今仍未解決。4. 跨國國際觀光重新復甦仍需幾年時間，交通部應把握時間提升觀光產業體質與轉型，創意整合行銷發展國內觀光。

參與公聽會的觀光業者計有:中華民國旅行商業同業公會全國聯合會秘書長楊靜儀、中華民國觀光旅館商業同業公會理事長蕭景田、秘書長卓倩慧、中華民國旅館商業同業公會全國聯合會副理事長陳義豐、中華民國民宿協會全國聯合會理事長張心盈、台灣觀光遊樂區協會秘書長林筱思、台灣國際郵輪協會理事長林博宗、花蓮縣旅行商業同業公會常務理事洪銘勳、花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡、臺東縣旅館商業同業公會理事長高泉傑、宜蘭縣民宿協會理事長陳勝樂、花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦、旅奇周刊總編歐彥君

觀光產業代表出席發言踴躍，皆對現行觀光紓困振興不足表達不滿，尤其此次國旅券政策事前未和業者溝通，紓困貸款看得到借不到，申請耗費2個月時間，中小企業信保基金都同意保證9成，有官方背書但民間銀行雨天收傘仍不願借錢；又面對疫情導致國境遲遲無法開放，尤其經營外國旅遊的業者，要不裁員又無法營業，如何生存？除了經營困難，轉型國旅亦無法避免虧損，更有旅行業者一個月做2萬名國旅遊客仍月虧損1億元的情況，政府應該要有延續政策與計畫，在疫情結束之前希望交通部能具體給予旅行業紓困計畫，直到國境解封。

亦有業者表達觀光產業人才流失嚴重，政府應重視要留多少觀光人才?如何留住人才?郵輪業者亦表示，去年疫情穩定國內郵輪跳島帶動觀光，今年三級警戒到疫情趨緩仍無法開放國內郵輪，業者已枯等7個月燒掉7億元，外國母公司業者都要將船調回，若不解決未來郵輪難以再入台灣。更有業者要求交通部繼續去年的「安心旅遊」補助，讓所有觀光旅宿業者能爭取，否則今年國旅券規模太小，亦無法綁相關夜市券級加碼券的搭配，成效遠不如去年的振興方案。

交通部長王國材在答覆時表示，今年行政院振興方案著重在5倍券及加碼券，他會指示觀光局研議相關活動協助業者來爭取五倍券及加碼券的消費，而開放國內觀光郵輪他和疫情指揮中心溝通過三次，陳時中部長12月1日表達不反對，但仍礙於國內疫情，他將盡速與指揮中心溝通解決，並表示台灣要致力發展觀光，2030年要邁向觀光大國，他應會中決議指示觀光局建立觀光災害紓困振興SOP機制，並承諾每季和觀光業者座談瞭解民瘼，明年將會啟動花東觀光圈。