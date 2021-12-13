雲林縣政府首開休閒農業清真產品認證，為小農開啟多元化通路。（張朝欣攝）

雲林縣政府農業處規畫「休閒農業區跨域輔導計畫」，針對小農及相關產業產品，進行台灣國際清真認證30件及穆斯林場域認證5場，13日在雲林縣口湖遊客中心頒發認證證書，呼應未來開啟穆斯林旅遊市場的服務需求。

清真認證輔導計畫從今年9月疫情趨緩後展開，歷經近4個月的輔導時間，13日認證發表會在「台灣因哈特國際清真認證公司」馬孝棋教長的指導下，由縣農業處副處長蔡耿宇頒發認證證書，現場小農熱絡與會並開心合影。

蔡耿宇表示，今年度透過跨域輔導計畫，進行穆斯林場域及清真產品認證，可說是全台休閒農業首開先例，也呼應未來開啟穆斯林旅遊市場的服務需求，日後縣府會持續輔導農漁業者，開發不同目標市場行銷。

口湖遊客中心營運經理蔡云姍說，清真產品認證是今年度計畫重點之一，主要是有感於國內的外籍移工及穆斯林族群有這方面需求，如能透過清真產品及場域認證，對於未來的疫後觀光有極大的幫助。

另外，協助小農與加工業者取得產品認證，也可增加未來的產品通路，此次通過的清真認證產品，會在口湖遊客中心的農村社區小舖設立專區展售，日後將持續協助會員及小農加強產品研發及改善包裝設計，讓產品更多元、更有競爭力。