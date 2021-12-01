因疫情影響，由實體改為線上的的「台北紡織展線上展(TITAS Virtual)」閉幕；主辦單位紡拓會1日指出，因邊境管制使國外買主無法前來，雖讓線上展缺乏面對面的實體交流，但也因無國界優勢，擴及更大客群，打破時空疆界營造更多商機。預估，可位廠商帶來上千萬美元商機。

紡拓會統計，此次線上展，共計吸引102國超過7萬人次瀏覽，前十大國家及地區包括臺灣、日本、越南、美國、德國、中國大陸、印尼、香港、英國及新加坡。

今年的台北紡織線上展，聚焦機能應用、永續環保及個人防護等三大主題核心；紡拓會指出，成衣大廠儒鴻發表Primefit Zero系列，不使用傳統彈性纖維，透過紗線本身的特殊物理結構並結合適當的組織設計，賦予布料良好的彈性及恢復力，延長產品的生命週期，兼顧機能衣彈性舒適的需求，也可提高廢棄衣物循環再生過程的執行效率。新纖推出的特種聚酯紗線，可滿足多功能織物要求等多項最新的機能產品，可望成為未來二、三年，全球品牌服飾採用的機能性材質。

紡拓會表示，國際品牌公認，優質紡織品在台灣。而明年度的「台北紡織展」，更將以實體展方式盛大登場。

另外，遠東新以特殊的碳捕捉及生物技術，將工業廢氣轉製成乙二醇，作為低碳聚酯纖維之原料，並轉化為全新產品；福懋廢布回收再利用聚酯及耐隆織物、海洋回收漁網及蚵繩耐隆織物、生質聚酯及耐隆織物、海洋回收聚酯織物、成衣回收聚酯織物等新一代綠色生態環保產品等，都是符合全球節能減碳、淨碳排趨勢的新產品。