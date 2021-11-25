柯震東（左）與林哲熹分享自己私藏的台北玩樂景點以及特色美食小吃。（可樂電影提供）

柯震東憑藉主演《金錢男孩MONEYBOYS》入圍本屆金馬影帝，精湛的演技有目共睹，許多人好奇最後一場被評為年度最佳的一場戲是如何拍攝而成？他也在出席影人QA活動時說明分享，劇本其實描述不多，導演放著攝影機讓他一直跳，跳得滿頭大汗、精疲力盡了才喊卡，也藉此應證了電影的「魔幻時刻」，意外捕捉到如此珍貴又難得的畫面。

柯震東也回應粉絲詢問關於最終門外電鈴響起，是否有預設會是誰在門外？而飾演梁飛的他是否會開門呢？柯震東分享自我看法「門外的人可能是任何人，如果是龍，梁飛去開門就是傷害他；若是曉來，就是繼續傷害自己。但我想梁飛也可能是都不想開門。」而林哲熹在一旁打趣地說「也有可能是警察再度找上門」迎來全場歡笑一片。

而他與林哲熹近日也接受台北市電影委員會專訪，和影迷分享自己私藏的台北玩樂景點以及特色美食小吃。柯震東表示是台北夜生活最繽紛的林森北路一帶，「我覺得林森北是一個很特殊的存在，有特別晚上的人會去的店，也有日本文化在裡面。轉角有日本人開的酒吧，下一個轉角可能有第三性公關店，這裡是一個神奇的地方，什麼人都能在這裡」。相較柯震東喜歡夜生活，林哲熹是個戶外大男孩，他推薦台北市街頭隨處可見的共享單車和共享機車，騎上機車或公車到處晃，可以發現很多有趣的小巷弄和特色咖啡廳，「而且重點是共享單車和共享機車又方便又便宜」。

至於想推薦給外國朋友哪3樣台北美食？柯震東內舉不避親大推自家開設酒吧Asylum的滷肉飯，「真的很好吃，符合所有我喜歡的元素，滷肉、半熟蛋、香菜，我個人是熱愛香菜者」，他第2樣推薦的是蚵仔麵線，「我愛吃酸、蒜味和大腸，我愛吃內臟，大腸麵線是我很喜歡的東西」，第3樣是藥膳雞湯「運鈍根湯」，「有烏骨雞，又有中藥味，只要喝三碗就會醉得不省人事，是一個很奇怪的Combo，對外國人來說應該會很新奇。」林哲熹聽完在旁笑著吐槽說：「這都是你喜歡的。」而林哲熹則推薦晴光市場的脆皮甜甜圈和丁香豆花，還有饒河街夜市的沙茶魷魚。