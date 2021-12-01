柯文哲重申五個互相 「繼續為兩岸和平發展努力」

台北-上海雙城論壇今展開，台北市長柯文哲於致詞重申「五個互相」，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作及互相諒解，台北與上海將繼續為兩岸人民和平相處及兩岸關係和平發展努力，他也呼籲大家共同促成兩岸有意義的對話，共同穩定兩岸關係的長遠發展。

柯文哲指出，受到新冠肺炎疫情影響，去年雙城論壇首次採用視訊，一年多過去了，全球疫情在蔓延，受到防疫管制影響，實體交流活動仍有困難，疫情嚴峻情形下，台北、上海努力克服困難，維持交流不中斷的「新常態」。

柯文哲說，雙城是兩岸城市之間最大交流平台，也是維持兩岸關係的重要管道，藉由雙城論壇，兩岸持續交流、累積善意、促進互信，雙城論壇超過10年的經驗，也證明這是兩岸應該走的方向，今年以「新經濟、新發展」為主題，聚焦產業經濟如何轉型，建立與疫情共存的新模式，化危機為轉機，創造後疫情時代發展契機。

柯文哲接著說，今年雙城論壇另一個主題是文化，台北和上海都是人文薈萃的城市，也是全球文化和在地文化融合的城市，兩個城市文化發展和都市規畫，如何重新啟動，相信彼此學習也有互相借鏡的地方。

柯文哲強調，過去兩年全世界遭遇新冠疫情的危機，接下來還有愈來愈嚴峻的氣候變遷等危機，中國大陸與台灣都面臨相同的挑戰，兩岸的歷史、地理、語言與文化相近，經濟往來密切，但因政治隔閡而產生不同理念與制度，疫情不會一直存在，兩岸也不可能一直僵持下去，我們仍然必須面對共同的問題，來解決問題。

柯重申，「我對兩岸關係的立場一直都沒有改變，我還是認為，交流比斷流好，對話比對抗好，友善比仇恨好，我主張兩岸交流要基於五個互相，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，還有互相諒解，我處理兩岸事務的態度就是務實」。

柯文哲說，台北與上海透過雙城論壇平台，務實解決遭遇的實際問題，我們會善待在台灣的陸配、陸生、陸企，也希望在大陸的台灣人被善待、權益被保障，用和平對等方式來解決爭議。

柯文哲表示，兩岸交流的前提是雙方都願意聆聽對方的聲音，以更開放的態度來溝通，互相包容、促進融合、共享繁榮、展望未來，台北與上海將繼續為兩岸人民和平相處及兩岸關係和平發展努力，「我也呼籲大家共同促成兩岸有意義的對話，共同穩定兩岸關係的長遠發展」。