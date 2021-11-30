台北上海「雙城論壇」將在12月1日以視訊的方式登場，但花費高達139萬4000元公帑，不僅比實體舉辦更昂貴，還未邀請與告知北市議會成員，引發眾多議員不滿。台北市政府副發言人魏佑任30日澄清，是因防疫考量才縮小規模，過程會全程直播，絕對公開透明，未來會加強府會溝通。

根據市府公開資訊，2021台北上海城市論壇將在台北市晶華酒店採視訊舉行，本次主題為「新經濟、新發展」，預計進行時常1.5小時的交流，論壇將由市長柯文哲與上海市長龔正共同致詞，也安排專題演講交流，雙方也就動物園、國樂團、創新科技簽署備忘錄（MOU）。

不過，由於市府未於論壇前邀請北市議員，甚至連知會都沒有，讓跨黨派議員超不爽，痛斥市府不尊重議員，還對論壇細節保密到家，即使想索取資料都深感不便，難以監督，還有議員直言，柯顯然是用雙城論壇當作為與中國交好的管道。

魏佑任今強調，今年因防疫考量，加上籌備時間有限，才會縮小規模並進行人數管制，與會貴賓會以以論壇議題相關的府外產學界代表及府內相關局處為主，但論壇過程會全程直播，也開放媒體進場，絕對公開透明，也強調未來會加強府會溝通。

魏佑任指出，按往例若在上海舉辦，對方都會邀請議員同行，若為北市府舉辦則會舉行歡迎晚宴，但去年及今年均受疫情影響，晚宴皆取消。