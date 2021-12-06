外交部長吳釗燮6日以晚宴歡迎斯洛伐克經濟部政務次長葛力克訪問團。吳釗燮期待台斯未來進一步加深加廣雙邊合作互動。葛力克則強調，透過率團回訪，希望台斯能持續強化在經貿投資、關鍵產業、教育科研及供應鏈安全等領域的交流合作。

吳釗燮在晚宴致詞，感謝葛力克在台斯跨部會經濟合作諮商會議開幕式時，表達斯洛伐克堅定支持台灣，令人感動及感謝。斯洛伐克捐贈疫苗的暖心善舉，溫暖台灣人的心，台灣也堅定支持斯洛伐克；相信葛力克此行將進一步加強雙邊交流合作，讓兩國雙邊關係持續正向發展。

吳釗燮也提及曾於10月剛訪問斯洛伐克等歐洲國家，當時在斯國智庫「全球安全論壇」（GLOBSEC）舉辦的「台灣論壇」發表公開演說，呼籲後疫情時代共同促進理念夥伴的繁榮與韌性。

他說，國發會主委龔明鑫也率團訪問斯洛伐克等國，與斯方簽署7項合作備忘錄及進行170多場商業媒合會談，促成台斯在經貿丶產業、及科研丶學術等廣泛合作，相關實地訪問都是台斯持續提升關係的明證。

吳釗燮指出，我國人民對斯洛伐克相助銘感於心，斯國在台灣的招牌因此更加閃亮，斯國知名威化餅及啤酒也受到台灣人民的友好歡迎。葛力克訪問團抵台，有助推進雙方互訪與合作的動能，並期待台斯未來進一步加深加廣雙邊合作互動。

葛力克則感謝我方盛情接待，他說，2019年6月時曾與斯國國會副議長一同訪台，對台灣留下深刻印象，很榮幸率領史上規模最大的訪團訪問台灣。

葛力克強調，透過率團回訪，期盼台斯能持續強化在經貿投資、關鍵產業、教育科研及供應鏈安全等領域的交流合作。台灣與斯洛伐克都是小而強大的國家，相信雙方的自由民主連結，將進一步推進雙方交流合作，共同創造互惠繁榮的民主典範。

葛力克訪問團一行5日抵台，今日開始「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」等相關活動與議程。吳釗燮也祝福訪團活動順利成功，並致贈訪團由台灣自由鳳梨精製的鳳梨酥，象徵台斯兩國在自由民主共同價值的堅實基礎上，友好情誼與互惠合作持續興旺。