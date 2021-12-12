參與移民節遊行的中東舞蹈團，所到之處皆吸引民眾目光。（林和生攝）

參與移民節遊行的中東舞蹈團，所到之處皆吸引民眾目光。（林和生攝）

全國移民節12日在屏東勝利星村創意生活園區封街歡慶，今年以「南國共好、攜手前行」為主題，在南部溫暖冬陽照耀下，以熱鬧踩街遊行揭開活動序幕，藉此感謝移民帶來豐富多元文化，為台灣社會挹注新力量。

根據最新統計，屏東縣共有1萬9742位新住民，長期為屏東帶來源源不絕的新力量，屏東縣長潘孟安表示，移民署首次將移民節移師屏東，結合縣內觀光與文化能量，藉以展現新住民活力。

遊行隊伍中包括中東舞蹈團、安克隆樂團、墨西哥哈拉維舞團及屏東清真寺等，展現華麗吸睛異國服裝及多元文化表演，參加民眾也在遊行隊伍中興奮揮舞母國國旗；除現場雙舞台豐富演出，攤位區也有來自越南、泰國、印尼等23國文化互動體驗、異國美食及創意市集。

內政部在活動中特別表揚編寫台越重要法律名詞對照表，致力法律資訊平等的越南籍陳玉水；熱心推動文化交流及新住民培力的印尼籍馬月娥；致力同鄉中文教學及扮演勞資溝通橋樑的泰國籍他那哇等10位傑出新住民及移工，對於他們長期為台灣貢獻與付出表達感謝。

南下出席活動的內政部次長陳宗彥表示，內政部除推動新式統一證號，讓外來人口在台灣生活更便利，面對疫情威脅，對於逾期外來人口，皆採取不通報、不查處、不收費及不管制等方式，鼓勵踴躍接種疫苗，提升保護力。

而在台居留的新住民及持永久居留證的外國人，也能領取振興五倍券，一起振興國內經濟，陳宗彥承諾，政府將持續推動各項友善措施，讓不分新來後到的人們，都能在這個永遠張開雙手歡迎且尊重多元的國家，安心生活、勇敢追夢。