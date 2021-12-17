今年冬天最吸睛「2021高雄市旅行公會國際旅展」於12月17日（五）至12月20日（一）在高雄展覽館登場，屏東縣政府以「客家六堆300年慶典」為主題打造屏東館，邀集縣內觀光旅遊公部門與協會、伴手禮、民宿業者及客家文化表演團體共同參與，為屏東的觀光發聲。

「屏東好好，客家六堆300年」是這次參展主題，屏東館以象徵團結合作的傘架為聚落景觀搭設而成，詮釋著南部客家文化永續繁衍的意涵；全館並藉由視覺牆串聯展示屏東熱門活動與觀光旅遊景點，有以童話主題佈置的聖誕節，進入城堡般入口後體驗聖誕節的精彩活動，還有以七彩岩壁聞名的哈尤溪及代表恆春半島獨特人文藝術的落山風藝術季，這次屏東館的背牆則以四重溪溫泉季的巨型蔥寶為代表，以大面積的白櫻花與LED燈燈海鋪設妝點蔥寶，及滿滿白櫻花串裝飾四重溪溫泉公園，要讓觀展民眾宛如置身於北國溫泉村。

這次屏東館安排有趣又熱鬧的舞台活動，12月17日開館日由代表原住民文化的台灣原住民族文化園區演唱動感原住民歌曲，與具有屏東在地意象的蔥寶蔥娃表演活力舞蹈熱鬧開館，館內以原住民手工藝品、屏東農特產裝飾主舞台，還有設置象徵客家文化特色的油紙傘牆，提供AR特效濾鏡讓民眾拍照上傳FB享好禮，另外還能跟探險造型的立體蔥寶合照打卡。假日舞台更邀請Ig城市美食探險家潔西與民眾分享屏東網美打卡店與私藏美食名單，讓民眾也能在屏東來趟食尚玩家之旅，來館內觀展更不能錯過客家花包體驗得好禮、客家文化表演團體展演客家歌舞、可可商品與檸檬汁伴手禮等豐富多元活動，讓民眾在屏東館流連忘返，歡迎在12月20日前抽空至屏東館參觀，感受多一度的屏東熱情。

屏東縣政府交通旅遊處表示，進入秋冬季節，縣府自11月12日起至111年2月15日在四重溪溫泉公園舉行溫泉季，有白雪皚皚的燈飾造景與粉嫩櫻花林燈飾隧道的網美打卡景點與泡溫泉享溫暖的泡湯行程。11月26日至111年1月2日在屏東公園舉辦耶誕節，有浪漫燈飾、網美拍貼機與週末整點下雪場景。及12月25日至111年3月1日落山風藝術季，邀請竹工藝設計大師范承宗創作大型竹藝品，表現恆春半島特有人文與地理特色，歡迎民眾來屏東體驗多種玩法。