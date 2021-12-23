體超全人運動團隊育辰老師，帶著新光醫院院長侯勝茂（中左）、科教館館長劉火欽（中右），與長輩們一起在博物館之橋上練習正確健走姿勢。（鄧博仁攝）

體超全人運動團隊的昱輝老師帶著長輩們，用簡單有趣的動作，搭配耳熟能詳的輕快老歌金曲，帶著長輩一起有氧動健康。（鄧博仁攝）

用簡單有趣的動作，搭配耳熟能詳的輕快老歌金曲，帶著長輩一起有氧動健康。（鄧博仁攝）

體超全人運動團隊的昱輝老師帶著長輩們，用簡單有趣的動作，搭配耳熟能詳的輕快老歌金曲，帶著長輩一起有氧動健康。（鄧博仁攝）

看似簡單的手做紙球，運動起來對大腦來說並不簡單，可以訓練到身體協調性與肌肉運動。（鄧博仁攝）

平衡與防跌很有關係！體超全人運動團隊的柏銓老師透過簡單的互動小遊戲，讓長輩訓練到平衡感。（鄧博仁攝）

平衡與防跌很有關係！體超全人運動團隊的柏銓老師透過簡單的互動小遊戲，讓長輩訓練到平衡感。（鄧博仁攝）

桌遊在體超全人運動團隊的小孟老師手上不只是遊戲，可以帶著長輩一起用到專注力、記憶力，還有手眼協調與社會互動，全面一起提升長輩認知功能。（鄧博仁攝）

在全球化潮流之下，終身學習已成為現代人民生活的重要一環，國立台灣科學教育館整合新光吳火獅紀念醫院、國立臺灣圖書館資源合辦活動，23日起邀請新光醫院進行一場針對老年保健的演講。

科教館館內有非常多生命科學、物理、化學、數學與地球科學等豐富的展示內容，透過展覽介紹最新的科學新知拓展對應用科學的視野。體超全人運動團隊，將台北市衛生局長者健康促進站的課程與科教館做結合，相互配合發展出非常特別的運動銀髮運動課程體驗。

銀髮樂齡運動課程開設在科教館會是什麼樣的體驗呢？除了一般運動所熟知伸展、肌力與有氧運動外，這次加入了大腦認知的課程，結合科將館內的講座與常設展一起操作。在手作工作坊可以訓練到手部精細動作與手眼協調；在物理科學展示區可以透過力學原理的體驗型裝置了解身體的力量和運動。跨界合作，讓運動與科學結合，帶入趣味與遊戲，進而帶進生活中讓我們的長輩持續越來越健康。