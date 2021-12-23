在全球化潮流之下，終身學習已成為現代人民生活的重要一環，國立台灣科學教育館整合新光吳火獅紀念醫院、國立臺灣圖書館資源合辦活動，23日起邀請新光醫院進行一場針對老年保健的演講。
科教館館內有非常多生命科學、物理、化學、數學與地球科學等豐富的展示內容，透過展覽介紹最新的科學新知拓展對應用科學的視野。體超全人運動團隊，將台北市衛生局長者健康促進站的課程與科教館做結合，相互配合發展出非常特別的運動銀髮運動課程體驗。
銀髮樂齡運動課程開設在科教館會是什麼樣的體驗呢？除了一般運動所熟知伸展、肌力與有氧運動外，這次加入了大腦認知的課程，結合科將館內的講座與常設展一起操作。在手作工作坊可以訓練到手部精細動作與手眼協調；在物理科學展示區可以透過力學原理的體驗型裝置了解身體的力量和運動。跨界合作，讓運動與科學結合，帶入趣味與遊戲，進而帶進生活中讓我們的長輩持續越來越健康。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。