立法院三讀通過《行政院組織法》修正案，科技部將轉型為數位發展部，並新設國家科學及技術委員會，施行日期由行政院定之。

三讀條文中規範，行政院下設置14個部會，刪除現有的科技部，新設數位發展部。

另外，行政院下原有8個委員會，新增國家科學及技術委員會，共有9個委員會。

行政院修法說明中指出，整合政府有關通訊、資訊、資通安全、網路及傳播5大業務，成立數位發展部。另為強化國家科技發展整體規畫，配套將科技部調整為具跨部會協調功能的國家科學及技術委員會。