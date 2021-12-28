科技部轉型為數位發展部 立院三讀通過 16:092021/12/28 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院三讀通過《行政院組織法》修正案，科技部將轉型為數位發展部，並新設國家科學及技術委員會，施行日期由行政院定之。 三讀條文中規範，行政院下設置14個部會，刪除現有的科技部，新設數位發展部。 另外，行政院下原有8個委員會，新增國家科學及技術委員會，共有9個委員會。 行政院修法說明中指出，整合政府有關通訊、資訊、資通安全、網路及傳播5大業務，成立數位發展部。另為強化國家科技發展整體規畫，配套將科技部調整為具跨部會協調功能的國家科學及技術委員會。 國際成功經驗 以國家數位憑證為基礎 數位發展部 明拚三讀過關 #數位發展部 #國家 #行政院 #科技部 #科學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 加總理杜魯道呼籲西方國家團結 防中國用商業利益挑撥互鬥 21:212021/12/27 兩岸 強化資安防護 導入零信任架構 政府重視 04:102021/12/28 證券．權證 數位疫苗證明上線 高端有登錄 04:102021/12/28 生活新聞 《國際經濟》義國雲端計畫 採義大利電信提案為藍圖 12:332021/12/28 財經 數位發展部將成立 立委質疑未納入數位金融、網路平台監理 11:312021/12/28 政治 高雄新市鎮1-2號道路開闢-促進北高雄產業園區發展 16:112021/12/27 區域情報-高雄 冬奧綠色節能 人造雪善用再生水 04:102021/12/27 話題觀察 「橋頭科學園區選地招商啟動典禮」動土 16:282021/12/27 區域情報-高雄 新聞透視》林智堅公子獻頭 可能更上層樓 04:102021/12/28 焦點要聞 減碳行動力論壇 提升企業競爭力 04:102021/12/27 投資理財 美國之音分析報導》拜登的對華政策，比川普更川普（斯洋） 10:122021/12/28 海納百川 財經熱門新聞 工作履歷空白一年怎解釋？面試官親解答：最忌諱做這事 - 財經 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 台積電2奈米廠花落台中高爾夫球場？ 土地是關鍵 - 財經 外商待遇為何比台商高很多？老手2原因曝解答：不珍惜人才 - 財經 前總統千金豪宅賣不掉 專家點名「3種房」買了剉咧等 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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