行政院勞動部主辦人才培育國家級最高獎項的「國家人才發展獎」，2021年遠東商銀歷經嚴格的評選制度，以「共創、共享、共好」的永續人才發展體系脫穎而出，獲「國家人才發展獎－大型企業獎」，為今年唯一獲獎的金融業者。

遠銀表示，「國家人才發展獎」邁入第七年，吸引諸多一流企業參與角逐，被譽為企業界人才發展的奧斯卡金像獎。以綜觀整體人力資源發展績效，及接軌國際人力資源相關獎項精神為目的，強調具體績效連結、創新思維及品質持續改善等標竿示範效益，為台灣企業人才培育的最高榮耀。獎項評審標準重視全方位人才發展，透過初、複審及實地審查等審核方式，嚴選12家表現優異的機關團體及企業。

遠東商銀指出，該行力行長期穩健成長策略，視員工為重要的利害關係人，重視員工發展與福祉，以「核心、管理、專業」三大體系建構各職階完整之金融人才發展方案，並結合數位轉型、潛力人才及英語提升等策略性人才培育計畫，使組織與員工同步具備敏捷因應金融產業變革之能力，為組織的長期穩健成長蘊育永續動能，繼榮獲行政院勞動部TTQS金牌後，今年再獲頒「國家人才發展獎」肯定。

遠東商銀強調，該行深信金融是推動社會進步的助力，秉持共創、共享及共好的信念，對內打造豐富人才庫，並規劃多元員工照顧方案，對外推廣綠色金融及普惠金融，攜手員工及客戶，共同為推動社會進步而努力。