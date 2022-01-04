由現代保險健康理財雜誌企劃執行的「第21回千大企業產險購買行為及滿意度問卷調查」，藉由勾選率評比出千大企業最受推崇的產險公司排名調查，華南產險獲「最佳形象」、「最佳售後服務」及「最值得推薦」三項優等，這已是華南產險連續9年榮獲「保險品質獎」。

「2022保險品質獎」是由現代保險健康理財雜誌主辦，4日假寒舍艾美酒店舉辦頒獎典禮。

華南產險表示，該公司一向期許成為「服務最佳、客戶首選」的企業，並以提供全方位保險專業服務為目標，期望能保障社會大眾生命財產安全，善盡企業社會責任。華南產險已連續九年獲得「保險品質獎」的表揚肯定，此次獲得「最佳形象」、「最佳售後服務」及「最值得推薦」三項優等，即各界對華南多年來在保戶服務的用心與努力，獲得良好正面的迴響，對華南是莫大的鼓勵！

華南產險去（110）年接連獲得「保險信望愛獎」和保險業界最高榮譽的「保險卓越獎」多項肯定，包括「保戶服務專案企畫卓越獎」、「商品創新專案企畫卓越獎」、「公益關懷卓越獎」以及「人才培訓專案企畫卓越獎」等大獎，日前再獲金管會頒發「保險業因應疫情辦理紓困或提供協助措施獎勵-紓困推動獎」和「保險業辦理防疫保險商品獎勵」二獎項，加上這次獲頒保險品質獎，傑出表現屢獲產官學界肯定。