富邦產險連續21年榮獲《現代保險雜誌》「千大企業保險購買行為及滿意度調查-最受推崇的產險公司」，並勇奪保險品質獎「最佳形象」、「最佳專業」、「最佳售後服務」及「最值得推薦」共四項特優，深受企業的青睞與肯定。

富邦產險董事長陳伯燿表示，根據本次千大企業保險購買行為及滿意度問卷調查，近9成企業購買保險的最大動機是「為相關風險做危險管理」，顯示企業客戶已明確認知保險可有效轉移重大意外造成的鉅額損失。富邦產險因應不同需求提供客製化的損害防阻技術服務與風險移轉規劃，同時也引進國際安全規範，協助客戶將風險管理軟硬體設施提升至國際水準，並以跨領域專業建構的風險模型提高災害預防的精準度，協助客戶減少營運中斷與財產損失。

富邦產險始終秉持著穩健成長的經營態度，在各大國際信用評等機構連年獲得傑出成績，包括中華信用評等公司（twAA+）、S&P（A-）、Moody’s（A1）及A.M. Best（A）等，專業亦獲國內外多項獎項肯定。富邦產險不斷追求創新，將持續發揮保險正向力量，與客戶一起面對各種新興風險的挑戰。