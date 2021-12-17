「鐵玫瑰音樂節」今年演出陣容包括蔡健雅、林宥嘉等。（新視紀整合行銷提供）

「鐵玫瑰音樂節」今年以曲風「嘻哈電音」及「原創搖滾」為主題，連續2天集結當紅人氣歌手，邀請超過20組藝人輪番演出，包括林宥嘉、蔡健雅、高爾宣、婁峻碩、美秀集團等，久未公開演出的蔡健雅，這2年演出機會因疫情管制少了很多，能和現場歌迷互動讓她相當期待：「太不容易了，很興奮！就算現場風大，也不能吹走我的熱情，頂多把頭髮吹亂。」

蔡健雅趁疫情期間休息、調養身體，爬山、在家種植物和貓咪玩，「讓心靜下來的感覺其實很不錯」，面對即將到來的耶誕節，蔡健雅表示每一天都是新的一天，「所以不管什麼節日或新年對我來說不需要特別有新希望。只要把每一天過的充實，快樂，想做什麼就去做，但最重要也是要有健康的身體」。

高爾宣最近持續創作，工作以外的時間就喜歡去散步，每天晚上會找一個比較少人的時段在附近河堤走走，並規定自己一天至少要走1萬2000步，走路的時候會想很多事情，也會得到很多平靜的解答。他表示，最近感受到自己的能量回來了，希望明年可以保持現在的狀態，甚至更好，帶著滿滿的正能量表演、創作更多好聽的歌。高爾宣將在鐵玫瑰音樂節上演唱7首歌，聽說現場風很大，他準備好當天戴帽子，不擔心頭髮被吹亂。

婁峻碩表示現階段以團體為主，忙完五堅情發片計畫以及高雄巨蛋演唱會，今年應該不會有個人發片計畫。美秀集團最近忙於《多色寶山大王》的發片和巡迴，工作之餘只想好好休息，希望疫情趨緩、明年可以進行世界巡迴，對於這次首度在桃園陽光劇場演出，他們幽默驚呼：「簡直是『室外桃園』。」