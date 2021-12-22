浩子在主持的EBC東森噪咖《下班Go Fun吧之浩想跟您喝一杯》中介紹葡萄酒知識與如何搭配各式美食，熱愛葡萄酒的他，以滿分考過1級品酒師證照，可見他對此的熱愛與鑽研。最新1集節目中，他宣布將報考第2級證照，若這次滿分通過，就要開百萬葡萄酒慶祝。節目中，浩子還獲贈與他出生年份相同的葡萄酒，他感動表示這是他拿到第2支出生年份的酒，第1支是得金鐘獎時朋友送他的金鐘堡。

製作人透露當初為浩子量身打造該節目，想引導大家正確飲酒、健康飲酒的觀念，以及美酒與美食如何搭配，讓大家更了解葡萄酒，「大多數人都覺得愛喝酒就是酒鬼，但我知道葡萄酒對浩子來說是有特別意義的，他是真的熱愛葡萄酒，所以我就跟他說來做一個節目，然後你去考執照，既然要當酒鬼，就當國際認證的酒鬼。」

浩子回憶大約20年前他初次為自己買葡萄酒，一個人邊喝邊追劇，最後跟著劇情淚流不止，到現在還記得那個畫面跟感覺，從那之後葡萄酒對他來說就特別不同。浩子表示：「以前我都很想衝、很想拚，有了家庭之後，我反而慢慢退到後面，把家人放在最前面。像現在喝葡萄酒已經變成我的日常，我晚上回到家後跟太太一起喝酒談心，或是自己一個人喝、就像跟酒聊天，所以葡萄酒就像是我的另一個朋友。」。

考過第1級品酒師證照的浩子，得知滿分通過後激動落淚，他坦言沒想到會大哭，事後連自己都嚇一跳。這次宣布將報考第2級，製作人透露能考過第2級滿分的人，每年不是空缺就是僅1位，難度極高，浩子笑說滿分要開酒慶祝，值得用百萬紅酒犒賞自己。《下班Go Fun吧之浩想跟您喝一杯》最新1集將於今晚7點在噪咖YouTube頻道播出，同日晚7點15分於噪咖Facebook上架。

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