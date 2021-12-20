新北市陸續規畫學生接種2劑BNT疫苗，轄內國高中職今開始施打，預計明年1月5日前完成；教育局長張明文今前往樹林高中了解接種狀況，視察學校規畫及休息區域。（蔡雯如攝）

疫情雖逐漸穩定，但新變種病毒株Omicron仍在國際間傳播，為了防堵病毒傳染，新北市陸續規畫學生接種2劑BNT疫苗。新北市屬國高中職今開始施打，預計明年1月5日前完成，而轄內2所外僑學校則配合寒假已在17日施打，而各校在第2劑接種後也將展開為期2日的居家線上授課。

新北市教育局長張明文今前往樹林高中了解接種狀況，視察學校規畫及休息區域。張明文表示，截至17日前統計，轄內14萬2000名學生都願意施打第2劑疫苗，比例為89％。

張明文說，為了讓127所國高中職學生都能順利接種，衛生局事前已媒合24家醫療院所與各校排定日程，未在校園接種的學生也可至「COVID-19公費疫苗預約平台」進行意願登記符合預約資格者或收到簡訊提醒，就可以預約登錄接種，或直接到各合約醫療院所接種。

樹林高中校長曹永央表示，全校學生數2296人同意接種為2161人，比例達94.12％，學校與衛生局配合分批進行施打。雖然期末有許多競賽活動及考試，教職員工仍全面動員配合醫療院所完成學生接種，提升學生保護力。此外，為避免學生空腹施打疫苗及接種部位可能發生疼痛紅腫，校方也特別準備早餐，更提供冰敷的小冰寶來舒緩接種部位不適感。

教育局表示，接種第2劑副作用發生率可能高於第1劑，因此已請各學校需加強關注孩子施打後的健康狀況。經統計前次第1劑接種後線上教學到課比率達97.8％，成效非常好，因此校園第2劑集中接種後，各校將實施2日居家線上授課，線上教學能讓老師即時掌握學生狀況，也能避免學生來回奔波。若學生仍有身體不適也可請疫苗假，不列入出缺勤紀錄，市府已要求各校接種2周內教學以靜態課程為主。

教育局表示，若學生如持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應盡速就醫釐清病因。接種疫苗後28天內若出現疑似心肌炎或心包膜炎症狀，務必立即就醫。相關預約接種疫苗或嚴重不良反應等諮詢請至新北衛生局網頁之「新北市COVID-19疫苗接種地點資訊查詢」項下查詢（網址：https：／／www.health.ntpc.gov.tw／basic／？mode=detail＆node=8342）。