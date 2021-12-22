耶誕節即將到來，還沒想好要去哪邊過節嗎?新北市環保局將於25日(六)下午2點至8點，在新北市民廣場舉辦全國最大愛心跳蚤市場「耶誕環保挖寶趣」活動，延續東京奧運及全國運動會風潮，現場設置48個「讓愛動起來」的二手好物義賣攤位，環保局也在現場特別打造充滿溫馨耶誕氣氛的裝飾，歡迎市民朋友共襄盛舉!現場消費滿100元就可獲得1點，集滿5點即可參加抽獎活動，LG掃拖機器人、奈米吹風機、氣泡機、震動按摩槍等大獎等你帶回家，此外，還可以兌換今年度最夯的「新北十二少」月曆1份，數量有限換完為止。而當日義賣善款也將全數納入新北市愛心大平台相關專戶，既響應環保又可做愛心，喜歡逛跳蚤市場的朋友們，千萬不要錯過！

現場消費滿100元就可獲得1點，集滿5點即可參加抽獎活動。(圖/新北市政府環境保護局提供)

環保局表示，本次向各界發出二手好物召集令後，獲得廣大迴響，包含擁有小聯盟經驗的職棒選手陳俊秀、高國輝、江少慶、前SBL球星吳永仁及奧運國手蔡明諺、蘇麗文及劉威廷等知名運動員也共襄盛舉，捐出簽名球、球棒及運動用品，而新北市柔道明星蔡明諺也將蒞臨現場，帶來曾陪他經戰大大小小的柔道比賽的戰袍，進行二手好物拍賣，響應環保做愛心!

此外，現場也有許多經過各區清潔隊修繕達人巧手修復後的物資，例如腳踏車、烤箱、電鍋及電扇等小型家電類，還有樂器、玩具及玩偶等，種類包羅萬象。活動當天只要消費滿100元就可獲得1點，集滿5點，即有機會抽中最大獎LG掃拖機器人外，還可以兌換今年度最夯的「新北十二少」月曆1份，數量有限換完為止。

當日義賣善款也將全數納入新北市愛心大平台相關專戶，既響應環保又可做愛心。(圖/新北市政府環境保護局提供)

今年共有4個愛物惜愛的民間單位參與義賣設攤，包含國際扶輪3490地區台灣扶輪公益網、富邦人壽富鐵及富天通訊處、財團法人新北市環境文教協會及新北市玩具銀行，透過團體成員的呼籲，募集到許多二手好物，更邀請知名YouTuber妞妞及我是老爸共同參與義賣活動，義賣具有獨特風格的二手好物，歡迎市民朋友一起環保愛心過聖誕。

環保局說明，今年已是第7年舉辦「新北耶誕環保挖寶趣」活動，不僅響應環保又可做愛心，活動現場還有精彩的舞台表演，一直深受民眾的喜愛。今年將於12月25日(六)下午2點至8點舉辦跳蚤市場活動，現場除了義賣活動外，也安排了一連串的精采表演，首先由丹鳳中學擊鼓隊以雷霆萬鈞的鼓陣揭開序幕、小朋友們最喜歡的「momo親子台」大樹哥哥與櫻花姐姐一起歡樂過聖誕，以及「天馬戲創作劇團」帶來的魔術、雜耍、小丑、特技與馬戲表演。而義賣活動結束後，舞台活動不間斷，晚上7點至8點將有結合舞蹈與音樂的環保親子劇「魔法奇遇記」，舞台表演結束後還可接著欣賞歡樂耶誕城「獨樹一格」耶誕樹點燈活動及樂高風格的動畫秀，讓前來的民眾感受與以往不同的耶誕氛圍。

環保局補充說明，為促進縣市交流，新北市與彰化縣在今(110)年11月25日簽訂觀光合作備忘錄，活動當日特別邀請彰化縣政府一同響應，現場將有各式各樣的彰化縣特色農漁產品攤位，包含芭樂、葡萄、小番茄等水果，也有蒲燒鰻、烏魚子、魚鬆等漁產及休閒農場的特色產品，歡迎想購買彰化當地農漁特產的民眾，不妨這周六前來市民廣場選購新鮮的農漁特產品。

環保局呼籲，因逢歡樂耶誕城活動期間，賞燈人潮眾多，請民眾多加利用大眾運輸工具，例如搭乘捷運板南線至板橋站，或搭乘公車至板橋客運站。另為響應源頭減塑，活動現場將不提供一次性購物用塑膠袋，請自備購物袋，一起讓環境更美好！

活動詳情可至新北市政府環境保護局網站查詢 (http://www.epd.ntpc.gov.tw/)。