苗栗縣政府環境保護局近年來利用各項科技及智慧監測，搭配稽查檢測多管齊下，追查縣內空污異味來源，從9月迄今進一步調查各工業區夜間情況，一共查獲3家業者違規，共裁處140多萬元罰款，讓夜間違規無所遁形。

環保局2019年起在全縣八大工業區、民眾陳情熱點和容易影響社區的範圍，設置500多台空氣品質感測器，透過大數據掌握全天候的空氣品質，並透過「移動式空品監測車」，追蹤可疑的污染源頭。

苗縣環保局指出，今年進一步分析竹南、頭份、銅鑼和中興工業區的陳情熱點及異味敏感區域，並派員使用高科技儀器FID、PID等進行巡查，將各項資訊整理後，循線分析污染狀況。9月在頭份工業區查獲一家電池原料業者利用廢棄物作為原物料，卻未依規定申請操作許可證。

10月再次出擊，在中興工業區查獲塑膠製品工廠，沒有依許可證規範操作；11月則是在中興工業區查獲一家膠帶製品工廠的防制設備，沒有依許可證規範操作，且未有效收集廢氣，3件都安排稽查員夜間查訪，發現有異常數值後依法告發。

環保局長陳華盛表示，環保局這幾年多管齊下，在工業區附近利用科學儀器偵測與追查，讓今年突襲性夜間稽查，更加準確又不受限人力、時間，並更確實掌握各區域的空氣品質，他也呼籲縣內業者應加強廠內自主管理以免受罰。