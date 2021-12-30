班比親子游樂館中和分館以遊戲方式導入嬰幼兒游泳課，今年8月臉書公告將暫停營業，許多家長紛紛到臉書留言要求退費，至12月仍未獲得回應轉向新北市議員金瑞龍陳情。金瑞龍表示，據傳負責人已失聯，會要求相關權責單位積極聯繫該業者出面善後。

班比親子游樂館以遊戲方式導入嬰幼兒游泳課，並設有創意親子課程，開幕以來頗受家長好評，採預購堂數制，不少民眾一次就會購買數10堂課，平均費用都在3至4萬元左右。

游樂館中和分館於今年5月15似在臉書發出館休公告，暫時停止營業至5月28日，8月10日又公告停止營業，許多消費者手中還持有未使用的堂數，紛紛要求業者盡快辦理退款事宜。

金瑞龍表示，該業者在臉書上公告第一梯次退費時間預計在今年12月到明年2月之間，業者會依聯繫時間及處理流程先後順序替消費者辦理退款，但一直到目前已12月底，登記第一梯次退費的民眾卻遲遲還未收到款項。

金瑞龍表示，已要求法制局消保官深入了解狀況，並務必協助民眾辦理相關退款事宜，爭取應有權益。據了解，目前該負責人已失聯，陳情民眾及相關單位都無法聯繫上，會要求相關權責單位積極聯繫該業者出面善後，將款項盡快退還給每一位消費者，希望業者要正視消費者的權益。

此外，館內工作人員及教練等亦受到牽連、頓時失業，對於相關從業人員工作權益的爭取及協助，恐怕也將要由勞工局主動介入去了解及調查。

金瑞龍說，不僅是相關從業人員的權益需要維護，對於兒童的權益也必須予以正視，在兒少法保障之下，兒童享有平等參與休閒活動之權利，不能任由不肖業者傷害及剝奪權益，相關主管機關應盡速檢討、修正，研擬出適切之辦法，以杜絕層出不窮的消費糾紛。