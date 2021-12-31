屏縣府依空氣汙染防制法第40條規定，畫設小琉球為「屏東縣琉球鄉空氣品質維護區」。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府為提昇琉球鄉空氣品質及推動低碳旅遊環境，依空氣汙染防制法第40條規定，劃設小琉球為「屏東縣琉球鄉空氣品質維護區」，自明年1月1日開始實施，入島機車未依規定完成定檢者，將裁處500元罰緩。

環保局表示，小琉球為全國著名的觀光景點，為提昇當地空氣品質並推動低碳旅遊升級，環保局自2015年12月起已劃設並公告「小琉球空氣品質淨區管理實施要點」，因應環保署修法做出調整自明年1月1日開始公告為屏東縣第1個「空氣品質維護區」。

環保局說，琉球鄉空氣品質維護區管制範圍為小琉球全島，管制對象為機車，所有進入小琉球的機車，須依規定完成年度排氣定期檢驗。而為落實該項措施，環保局已在東港碼頭的機車入口處架設車牌辨識系統，將全天24小時進行未完成定檢機車車籍比對，此外，還有不定時攔查、攔檢，只要查獲違反管制措施者，就會依空氣汙染防制法開罰，處分500元罰鍰，並按次處罰至改善完成為止。

縣府表示，環保、旅遊及經濟發展息息相關，小琉球畫設空氣品質維護區是重要的里程碑，接著也將墾丁及台灣原住民文化園區等2處空品淨區，評估轉型為空品維護區，以提升屏東縣旅遊地區的空氣品質並創造本縣更大觀光效益。