嘉大附小用植栽形成綠牆，讓校舍能減少日曬，有助降溫。（嘉大附小提供）

嘉大附小大量種綠植栽形成綠牆，讓校舍能降溫。（嘉大附小提供）

嘉義市嘉北國小、嘉大附小及興嘉國小等3校獲得經費補助，在校園女兒牆設置攀附型植栽，用綠牆減污降溫，市府環保局表示，單處補助最多40萬元，環保署今年擴大補助對象，鼓勵公共設施建置綠牆。

興嘉國小校長朱麗乖指出，學校為改善東曬及西曬情形，2年前獲環保經費補助22萬元，種植大鄧伯花，讓植栽攀附形成綠牆，對降溫及淨化空氣是有助益，學校並另外建置自動灑水系統來維護綠牆生態。

嘉義市政府環保局表示，環保署推動垂直空氣綠牆計畫，2019年起至今，陸續興嘉、嘉北國小、嘉大附小等3校，在校園女兒牆、教室外陽台設置攀附型植物，植生綠牆，以改善空氣品質、降溫及減低噪音，該局今年持續推廣，希望擴增2至3處植栽綠牆。

嘉義市政府環保局表示，環保署今年擴大補助對象，除原本補助公立國中、公立國小、公立長照機構之外，新增公立幼兒園、公立社福團體、公有設施、環保夜市、市民活動中心等場域，空氣綠牆每平方公尺補助3000至6000元，單處補助上限40萬元。

市府環保局表示，根據研究結果顯示，垂直綠牆可降低二氧化氮（NO2）、懸浮微粒（PM10）濃度約40％及60％，也能降低室內細懸浮微粒（PM2.5）濃度約10％、臭氧約30％，並讓室內降溫約1.8℃。

市府環保局表示，環保署建議適合的植物種類有百合竹、炮竹紅、雲南黃馨、馬纓丹、波士頓腎蕨、繡球花、非洲堇或盆菊等，可根據空間規畫與設置需求，選擇攀爬型或垂墜型植物種類，讓空間更有美感。