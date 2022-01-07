農曆春節連續假期即將到來，許多民眾會外出購物或休憩，如何才能選擇良好的環境？包括百貨公司、量販店等，台中市有109處場域已取得室內空氣品質自主管理標章認證，其中19處更符合「優良級標章」、另90處則為「良好級標章」，環保局長陳宏益建議，民眾可依據標章選擇並規畫休閒運動行程。

環保局表示，行政院環保署於2011年11月推動《室內空氣品質管理法》，公告兩批列管場所，另也於2020年12月將幼兒園、產後護理機構、托嬰中心納為第三批應符合室內空氣品質管理法的場所，台中市為此特別推動自主管理標章，鼓勵公私場所申請，與市府攜手推動室內空品的自主管理。

此空品管理標章分為「良好級」及「優良級」，其中優良級的檢測年限可從原定的2年延長為3年，並可減少採樣點數，而不論是哪種標章，只要經過市府審查，就可以獲得標章使用權並張貼在場所出入口。

環保局指出，根據統計，台灣民眾每天約有80至90％時間處在室內環境，若環境空氣品質不好，容易出現頭暈、呼吸困難或嗜睡等情況，影響工作品質與身體健康，為此，每年派員至各類場所巡檢，確實掌握公共場所的空品情況。

陳宏益則說，目前多數公告在內的場所都已申請自主管理標章，其中符合「優良級標章」資格有19家，符合「良好級標章」資格有90家，整體比例超過6成，且仍在持續增加中。