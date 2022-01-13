行政院會今日通過「菸害防制法」修正草案，未來將全面禁電子菸、禁菸年齡提高至未滿20歲。（本報資料照）

行政院會今日通過《菸害防制法》修正草案，草案明定全面電子煙、加味煙、菸品容器警示圖文標示面積由35％增加至85％，同時，禁止吸菸年齡從未滿18歲提高至未滿20歲。不過，加熱煙則是納管，業者應於製造或輸入前，向中央主管機關申請健康風險評估審查，經核定通過後，始得為之，該草案將函請立法院審議。

新型菸品氾濫，行政院會今日通過《菸害防制法》修正草案，考量未來製造商或不以電子煙為產品名，或改用非電子驅動裝置，圖規避法律之適用，將這些產品均歸為「類菸品」，一律禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，不使用「新穎」或「新興」等稱呼，避免讓民眾產生新就是好的錯誤印象，甚至因而好奇使用。

此次修法重點包括全面禁止電子煙在內的各式菸品，電子煙因造型新奇，經常添加特殊口味，成分複雜多變，健康危害難以掌控，考量國際上已出現多起嚴重肺傷害，甚至致死之案例，草案明定禁止包括電子煙在內各式類菸品製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用。

指定菸品例如加熱菸，若符合菸品定義，將參考美國新類型產品上市前審查機制，規定業者製造或輸入前，向中央主管機關申請健康風險評估審查，經核定通過後，始得為之，及中央主管機關得公告指定其應於一定期限內申請健康風險評估審查。

另外，草案亦明訂，禁止菸品添加具有花香、果香或巧克力、薄荷口味或其他經中央主管機關公告禁用之添加物，避免兒童及青少年因好奇而接觸菸品，及避免吸菸者產生愉悅感，或誤以為加味菸較不具危害而持續吸菸。

根據美國研究，吸菸年齡延後，成癮的機率變小，提高購菸年齡，效果相當於提高菸稅使菸價上漲40％。美國、新加坡、泰國，均已提高禁止吸菸年齡至未滿21歲或20歲，因此此次修法將禁止吸菸年齡提高至未滿20歲。

禁止吸菸場所也將再擴大，大專院校、幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所列為全面禁菸場所；酒吧、夜店列為得設吸菸室的禁菸場所。

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