桃機群聚延燒至西堤餐廳，近日共有3名兒童染疫，分別為1歲、4歲及7歲。中央流行指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，這一波本土疫情共有15位兒童確診，其中3分之1屬於無症狀，最小的是未滿1歲（案17469）。

羅一鈞指出，近期新增的本土個案，18歲以下確診的兒童共有15位，15位小朋友當中，3歲以下是6位、4到11歲有5位、12以上有4位，其中症狀分布，有5位無症狀，有症狀裡面，6位有發燒、3位有流鼻水、3位有嘔吐，因為症狀會重複，所以有重複計算，至於咳嗽、腹瀉各有2位，另外也有喉嚨痛、頭痛各1位。

羅一鈞說，由於這些症狀和小朋友常見的感冒相似，羅一鈞表示，光從症狀很難去做區分，小朋友大概比較不會去講說有沒有嗅味覺異常等特別症狀，所以還是要靠採檢才能夠確認。

羅一鈞說明，經過核實，15位兒童個案中，年紀最小的是案17469，為未滿1歲的小朋友；根據疫情指揮中心1月9日公布本土個案，案17469為桃機清潔員的非同住家人。