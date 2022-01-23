111學年度學科能力測驗今(23)日舉行最後一天考試，上午考數學B，有9萬3874人報考，9萬552人到考，缺考率為3.54％。下午考社會科，應到人數為9萬2748人，實到8萬9265人，缺考率則為3.76％。

大考中心主任周兆民表示，上午考數學B時，啟用7間防疫試場，提供8名有咳嗽、發燒等症狀考生應考；備用試場則開設12間，提供12名考生應試。社會科方面，隔離試場開啟11間，提供15位考生使用；防疫試場則設置9間，共9人使用；備用試場15間，使用考生為15人。

至於違規方面，周兆民說，統計到考科數學B為止，行動電話未關機有16人，攜帶違禁品進入考場則有10人，考試期間攜帶物品發出聲響則有1人。

對於近日本土疫情增溫，外界十分憂心恐影響考試，周兆民則說，本次考試不僅是108課綱第一屆畢業生首度參與的學測，更是疫情之下舉辦的大學升學考試，別具意義，大考中心因此特別感謝教育部、大學招聯會、疾管署、各縣市政府等單位協助防疫工作，讓考試順利舉辦完成。

周兆民也呼籲考生，面對疫情持續發展，考試完成之後，務必不要到其他地方群聚，也要做好防疫工作，確保個人健康。