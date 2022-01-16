感情從來沒有道理可言，就有一位化名「優酪乳」的23歲正妹透露，從小父母離婚，自己一直很嚮往被爸爸疼愛的感覺，因此成長過程中只談「爺孫戀」，戀愛對象動輒大自己30歲以上。

優酪乳在節目《小明星大跟班》透露，15歲時就跟同學48歲的叔叔談戀愛，回憶2人認識的過程，優酪乳說，前男友開了一間眼鏡行，因為同學的關係，所以每次去配眼鏡都是免費，加上男方對她十分照顧，讓她因此動心。她特別提到，有次男方看見她咳嗽，就二話不說立刻帶她去看病，「不會先問我說『妳還好嗎？』、『妳有沒有不舒服？』之類的，他的關心不是嘴巴說說，而是直接行動」。

至於和同學叔叔交往的好處，優酪乳坦言，年紀大的另一半會比較成熟穩重，也比同儕貼心、不太會吵架，經濟也很穩定。被問到，男方會不會覺得自己聊天的內容很無聊、沒深度？優酪乳則說，「我不懂的，社會經驗什麼的，他都可以教我，所以就是有成長的感覺」。

此外，優酪乳也透露，自己交往過3、4任男友，對方都比自己年紀大，其中有碰過離婚後還和前妻藕斷絲連的，也有因為常出差，房子乾脆直接讓她住的，特別的戀愛經驗讓網友看完後選擇尊重，「感情這種事，從來沒有對錯之分，只要不傷及當事人就行了，畢竟每個人都有自己的戀愛方式」。