台南1名陸軍上士與妻子小芳（化名）結婚6年育有1對兒女，前年9月他當街撞見妻子與另名男子親密出遊，妻子身邊還帶著自己的2個孩子，他事後向5歲女兒套話，女兒竟透露「媽媽跟叔叔一起洗澡、一起睡覺」，才得知小王早已見過2個孩子，最後崩潰提告獲賠償18萬元，也與妻子離婚。

判決書指出，擔任陸軍上士的男子2016年與妻子小芳結婚、育有1對兒女，但其間頻懷疑妻子外遇卻沒證據，直到前年9月他撞見妻子與另1名男子帶著2個孩子一起出遊，他事後向女兒詢問此事，才驚覺子女早已與外遇對象見面並相處，女兒甚至透露「媽媽跟叔叔一起洗澡、一起睡覺」。

男子在事隔1個月再次撞見妻子小芳與外遇男子一起外出買午餐，途中還做出摟肩、親吻額頭、臉頰等行為，他最後備齊證據向小芳攤牌，要求離婚並對外遇男子提告，認為對方2人毫不避諱在2名幼兒面前展露感情，已嚴重戕害幼兒心靈，依侵害配偶權求償60萬精神撫慰金。

遭告的外遇男辯稱雖知道小芳已婚，但小芳是對他說辦理離婚需要時間，他才願意交往，坦承2人已發生數次性行為；台南地院審理他明知女方已婚，卻與女方交往還發生不只一次性行為，侵害元配男子的配偶權且情節重大，審酌雙方經濟能力、職業等一切情狀，判應賠償元配18萬元。