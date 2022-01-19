被譽為「宇宙最強」的香港武打巨星甄子丹，和名模汪詩詩結婚後育有一子一女，其中大女兒甄濟如（Jasmine）遺傳父母好基因，長得亭亭玉立又多才多藝，堪稱最強星二代，今(19日)是甄濟如的18歲生日，甄子丹夫妻也替寶貝女兒舉辦盛大的「成年禮」，穿上火紅禮服的她，宛如小公主，好身材更是令人驚艷不已。

甄子丹和妻子替女兒甄濟如舉辦盛大的生日派對，只見她穿上紅色吊帶禮服、頭戴皇冠，宛如公主一樣，低胸設計讓她渾圓雪乳快蹦出，露出大片白皙春光，展現小女人的性感，好身材完全不輸名模媽，而甄子丹一家似乎有約好，都穿上白色套裝襯托女兒，讓她成為全場最閃亮焦點。

甄濟如穿火紅禮服展現小女人性感。(圖／取自汪詩詩IG)

甄濟如好身材完全不輸名模媽。(圖／取自汪詩詩IG)

甄子丹和妻子也在社群曬出派對照，還有女兒成長影片，感性嘆時光飛逝，沒想到女兒已經18歲了，他們也希望女兒未來都能幸福，盡情展現自己的才華，爸爸媽媽會永遠愛她，成為她的後盾。而甄濟如隨後也在自己IG曬出美照，感謝大家對她的生日祝福。

甄濟如遺傳媽媽的逆天長腿，腿長已有110公分，加上亮麗外型，常受到時尚雜誌邀約，而她同時也繼承爸爸的藝術細胞，從小練琴學跳舞，美貌才華兼具。