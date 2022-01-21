高雄醋夫疑妻偷吃小王 持刀刺妻背部 女兒目擊報警逮父 09:452022/01/21 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 發生丈夫刺傷妻子意外的三民區春陽街大樓外觀。（翻攝照片／石秀華高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 潘姓嫌犯刺傷妻子後逃逸，警方查扣行兇的水果刀。（翻攝照片／石秀華高雄傳真） 高雄市三民區春陽街今（21）清晨近5時許，發生一起丈夫殺傷妻子案！警方調查，47歲的潘姓男子和42歲的姜姓妻子因感情失和，雙方分居中，潘男懷疑妻子紅杏出牆，今晨持鑰匙進入妻子和19歲女兒居住大樓後，和妻子發生爭吵，憤而持水果刀狠刺2刀後逃離現場，女兒通報119和警方，所幸姜女送醫後無生命危險，警方目前「以車追人」，正追緝行兇的潘男到案中。 銀行界劉德華床戰拍10女 藏15.8G性愛片 妻求償2210萬判決出爐 睡覺碰男友下體被怒揍驚醒 正妹不滿：為什麼你就能摸奶 #高雄殺妻 #紅杏出牆 #偷吃 #醋夫 #背部中刀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 懷疑友人檢舉販毒 高雄男在對方妻子面前開槍殺人遭判14年 16:362022/01/12 社會 孕妻酒後半裸陳屍新店摩鐵已相驗 貧窮夫妻悽慘身世曝光 18:092022/01/09 社會 學貸女婚前被要求財產分開 6年後大翻身 丈夫反悔了 16:102022/01/12 搜奇 美俄會談 美談恢復《中導條約》 俄表示懷疑 04:102022/01/11 國際大事 有溫度的判決書！判離很掙扎 法官向孩子道歉：父母的愛才是事實 11:582022/01/13 社會 人妻與雇主停車溜進後座 夫目睹怒砸車窗 抓姦失敗慘挨告 17:392022/01/12 社會 天生直男癌 3生肖不會講好話 總是惹哭妻子 18:342022/01/11 運勢 一名新冠無症狀感染者的心酸背景：來北京找兒子 凌晨打零工補貼家用 14:272022/01/20 兩岸 男子酒後殺妻還抱屍呼呼大睡 檢方訊後聲押 22:012022/01/14 社會 5歲女兒童言「媽媽叔叔一起洗澡睡覺」 陸軍上士逮姦情 21:342022/01/13 社會 男子婚後驚知妻子是「二手貨」求償百萬 法官打臉 15:532022/01/13 社會 IG秀與妻子通話影片 侯友宜：報平安、關心家裡的一些大小事 22:102022/01/15 政治 妻無照硬開車上路慘撞騎士 丈夫頂罪下場GG 15:292022/01/09 社會 社會熱門新聞 銀行界劉德華床戰拍10女 藏15.8G性愛片 妻求償2210萬判決出爐 - 社會 奇景！陸地鐵「神燈女」凌空盤腿 頭髮懸把手車內盪鞦韆 - 社會 F-16V戰機殉難飛官陳奕 死因出爐 - 社會 睡覺碰男友下體被怒揍驚醒 正妹不滿：為什麼你就能摸奶 - 社會 獨子結婚3年沒生被逼離婚娶外配 回頭找前妻她已為人母 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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