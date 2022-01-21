潘姓嫌犯刺傷妻子後逃逸，警方查扣行兇的水果刀。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市三民區春陽街今（21）清晨近5時許，發生一起丈夫殺傷妻子案！警方調查，47歲的潘姓男子和42歲的姜姓妻子因感情失和，雙方分居中，潘男懷疑妻子紅杏出牆，今晨持鑰匙進入妻子和19歲女兒居住大樓後，和妻子發生爭吵，憤而持水果刀狠刺2刀後逃離現場，女兒通報119和警方，所幸姜女送醫後無生命危險，警方目前「以車追人」，正追緝行兇的潘男到案中。