21歲張姓男子懷疑18歲盧姓女友與21歲劉姓男子過從甚密，今（24日）凌晨2時許邀約對方談判持刀傷人。（翻攝畫面）

懷疑女友有小王 中和醋男拿西瓜刀砍人後開車狂飆逃逸

21歲張姓男子懷疑18歲盧姓女友與21歲劉姓男子過從甚密，今（24日）凌晨2時許邀約對方談判，張男持西瓜刀砍傷劉男的葉姓友人後駕車逃逸，劉男等人騎機車追逐，張男自撞另一輛汽車後才停止，警方獲報到場共逮捕11人，訊後依公共危險、聚眾鬥毆等罪嫌送辦。

據悉，張男懷疑女友與21歲劉姓男子過從甚密，醋勁大發邀約劉男到新北市中和區華新街談判，張男、盧女及找來另兩名友人助陣，劉男則找來葉男等5人陪同，雙方一見面即大打出手，張男持西瓜刀砍傷葉男後，駕車帶著盧女、兩名友人逃逸。

劉男心有不甘，與友人騎機車追逐，雙方從華新街追逐至景平路151巷口，張男疑因煞車不及，自撞前方停等紅燈車輛，衝擊力道相當大，前車的車尾及候車的車頭均凹陷變形，張男及盧女輕微擦挫傷，送醫後無礙。葉男的傷勢位於右手臂，送醫後無生命危險。

中和警分局獲報到場，當場逮捕現場11人，訊後依公共危險、聚眾鬥毆等罪嫌送辦。